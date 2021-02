Scatta il primo vero bacio nella notte tra Rosalinda e Andrea Zenga. La coppia infatti, nel post puntata, ha deciso di dormire insieme e alla prime luci dell’alba, mentre tutti ancora riposavano, tra una coccola e una carezza è scattato il primo vero bacio. Ecco il video.

Finalmente è arrivato. Tutto il pubblico e i fan della nuova coppia o aspettavano da giorni: il primo vero bacio tra Rosalinda e Andrea Zenga. La coppia, rinominata già dal web Zengavò, nella notte post puntata, ha deciso di dormire insieme e alla prime luci dell’alba, mentre tutti ancora riposavano, tra una coccola e una carezza è scattato il primo vero bacio. Rosalinda infatti, nello stupore generale è stata lasciata in diretta da Giuliano, tramite le parole di Signorini che ha comunicato a tutti la volontà da parte dell’ex di Adua voler diffidare tutti i concorrenti, autori e opinionisti nel caso in cui avessero ancora parlato di lui. Una “minaccia” rivolta anche alla sua dolce metà Rosalinda, che a quanto par, dopo aver capito che Giuliano aveva messo un punto alla loro relazione, ha ben deciso di buttarsi il passato alle spalle. Grazie anche all’appoggio di tutto i compagni tranne quello di Dayane, Rosalinda si è lasciata andare tra le braccia di Andrea Zenga e nella notte i sue si sono baciati.

I sensi di colpa della Cannavò

Già qualche giorno fa tra i due c’era stato un certo feeling e si erano appena sfiorati le labbra. Ma dopo quella volta Rosalinda, è subito scoppiata in lacrime tra le braccia di Stefania, ammettendo il suo errore e spiegando anche il suo stato d’animo. L’attrice si è detta molto in difficoltà ma ha anche detto che ciò che sta facendo è la cosa giusta. Come reagirà stavolta dopo il vero bacio? Si lascerà andare tra le braccia del forte Zenga o si farà di nuovo risucchiare dai sensi di colpa?