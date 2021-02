San Valentino: Marika, 25 anni, tradita da una lastra di ghiaccio sulla via Casilina

Marika Donnarumma, 25enne di origini napoletane è rimasta uccisa in un incidente stradale. Le cause potrebbero essere legate alle condizioni della strada.

E’ uscita di strada con la sua auto morendo proprio nel giorno di San Valentino Marika Donnarumma, l’ultima vittima delle autostrade italiane in un 2021 che è iniziato tragicamente per la quantità di incidenti analoghi. E’ successo al chilometro 68 della Via Casilina poco dopo le ore 20:00: la giovane si trovava in auto da sola e stava tornando a casa nella zona di Ceccano dopo aver trascorso il giorno di San Valentino con gli amici e forse con il fidanzato che abita non lontano dall’area dell’incidente fatale. Marika Donnarumma ha improvvisamente perso il controllo della sua automobile, una Hyundai i10, finendo per uscire di strada. I primi soccorsi le sono stati prestati da altri automobilisti di passaggio che – vista l’auto incidentata giacere in una cunetta – hanno raggiunto il mezzo cercando di aiutare la ragazza dopo aver contattato il 118.

L’arrivo sul posto dei Carabinieri e dell’ambulanza non è stato purtroppo sufficiente: le ferite riportate dalla 25enne erano gravissime e Marika Donnarumma è morta ancora prima di essere caricata sull’autoambulanza per la corsa in ospedale nonostante gli sforzi dei paramedici. La dinamica dell’incidente non è stata accertata dato che mancano testimoni diretti del fatto: i Carabinieri hanno ritrovato una spessa lastra di ghiaccio sul manto stradale ed hanno ipotizzato che proprio tale ostruzione della strada possa aver spinto la ragazza a sterzare bruscamente per evitare l’ostacolo o che proprio il ghiaccio abbia reso l’asfalto sdrucciolevole, facendo uscire la Hyundai di Marika fuori strada con conseguenze purtroppo mortali. Marika era di origini napoletane: la 25enne gestiva una pizzeria con il padre ed il fratello proprio a Ceccano. La famiglia la ricorda come una ragazza gentile e di buon animo, amante della musica e degli animali. Si tratta purtroppo di una nuova tragedia che – se la tesi dei Carabinieri fosse comprovata – si poteva forse evitare con una manutenzione migliore del manto stradale.