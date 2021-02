La dama Nicole sta prendendo in giro a tutti a Uomini e donne? Arriva una clamorosa segnalazione con tanto di prove

Una nuova tempesta sta per abbattersi su Uomini e donne. Il programma condotto da Maria De Filippi, come sempre seguitissimo dal pubblico ma anche da ex partecipanti, potrebbe finire sotto accusa. O meglio, una dama da poco arrivata nel parterre femminile pare stia prendendo in giro tutti in quanto impegnata fuori. A lanciare l’indiscrezione un ex cavaliere che la conoscerebbe molto bene. Andiamo a vede di chi si tratta.

Segnalazione sulla dama Nicole

Nell’ultima puntata di Uomini e donne andata in onda il 15 febbraio, Maria De Filippi ha smascherato Maurizio, l’ultimo corteggiatore di Gemma. A quanto pare, però, starebbe per arrivare una nuova segnalazione già pubblicata sul web con tanto di foto e descrizione. A lanciare la bomba, un ex cavaliere del programma Alfonso Barone che accusa la dama Nicole di essere falsa. Ma perchè?Il noto imprenditore salernitano ha deciso di scrivere una lettera a Isa e Chia per smascherare la donna.

Nel suo racconto ci sono accuse pesanti e molto dettagliate verso la Dama, che in queste settimane sta frequentando Carlo e Armando. Alfonso ha raccontato di aver conosciuto Nicole a dicembre tramite i social e che tra i due c’è subito stata una forte intesa. Dopo vari messaggi e telefonate avrebbero deciso di vedersi ma dopo Natale, Nicole è stata contattata dalla redazione per partecipare a Ued. Nonostante la disapprovazione del cavaliere, Nicole ha deciso comunque di far parte del parterre dicendogli che avrebbero potuto riprendere la conoscenza dopo la sua avventura a Canale 5.

Alfonso Barone, ex di Uomini e donne avrebbe le prove!

Stando alle parole di Alfonso, Nicole le avrebbe giurato di restare in trasmissione solo per poche puntate, in modo da incrementare i suoi cachet e farsi notare da altre agenzie e invece è rimasta. Barone si è detto molto deluso dal suo comportamento anche perchè lei ha ammesso di provare un forte interesse nei suoi confronti.

L’ex cavaliere di uomini e donne, inoltre, ha anche dichiarato che nei giorni giorni 9, 10 e 11 si sono incontrati a Milano, facendo il nome dell’albergo in cui hanno soggiornato. A testimoniare la sua tesi anche delle foto. Nicole lo avrebbe anche invitato a cena da alcuni amici suoi. I due quindi non avrebbero mai smesso di sentirsi e Nicole gli avrebbe chiesto addirittura di andarla a corteggiare nel programma.