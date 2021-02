A pochi giorni dalla finale del GF Vip anche le amicizie più salde sembrano in bilico. Dayane Mello accusa Rosalinda di fingere dei sentimenti per Andrea Zenga. Ecco cosa ha confidato a Tommaso Zorzi.

Nuovi colpi di scena al GF Vip. A pochissimi giorni dalla finale molti dei concorrenti starebbero provando il tutto per tutto per aggiudicarsi la vincita del reality. O almeno a sostenerlo è Dayane Mello, che dopo quasi 6 mesi di stretta amicizia con Rosalinda Cannavò, comincia ad avere dubbi sull’innocenza e la buona fede dell’attrice. A far cambiare idea sull’amica è stata la relazione che sta nascendo tra il figlio di Walter Zenga e l’attrice siciliana. I due hanno confessato di provare dei sentimenti l’uno per l’altra e ieri sera si sono scambiati romantiche coccole e carezze sul letto di Rosalinda. Un atteggiamento che ha incuriosito i coinquilini accorsi per spiarli. Una volta finite le effusioni però Dayane ha confessato a Tommaso Zorzi di non essere per niente convinta della veridicità dei sentimenti di Rosalinda e di essere invece convinta che sia tutta una tattica per aggiudicarsi la finale. Tommaso sembra appoggiare l’opinione della brasiliana ma confidandosi con Stefania Orlando ha raccontato di trovare scorretto che la Mello parli male delle sua più cara amica nella casa.

Pippo dice che Dayane in confessionario ha detto che quella di Rosalinda è una strategia.

Domani la faranno passare come anica di merda, ma per me Dayane è soltanto una cosa: LUCIDA#gfvip #dayane #rosmello #dmvip pic.twitter.com/N9mn2LN71K — posso dirtelo? (@edoruta) February 14, 2021

Rosalinda e Dayane, pur avendo avuto molti alti e bassi, hanno sempre affermato di provare profondo affetto l’una per l’altra e questo improvviso cambio di opinione ha fatto parecchio scalpore. Intanto Rosalinda durante la prossima diretta dovrà affrontare non solo l’opinione dei suoi coinquilini ma anche quella del suo fidanzato Giuliano. La crisi tra i due durava già da qualche mese ma nessuna si aspettava che Rosalinda potesse iniziare una nuova storia d’amore all’interno della casa, prima di chiarire la sua situazione con il compagno. Giuliano, fidanzato con Rosalinda da 9 anni, appena la Gieffina ha raccontato di provare dei sentimenti per Zenga ha deciso di chiudere i suoi profili social e non rilasciare nessuna dichiarazione.

Tra poche ore però siamo sicuri che Alfonso Signorini vorrà approfondire l’argomento, cercando di capire cosa stia realmente succedendo tra i due compagni di avventura. Sarà nato un vero amore o come dice Dayane é tutta una tattica?