Luigi Favoloso ha tradito Elena Morali con l’ex Bonas Paola Caruso? Il chiarimento a Live Non è la d’Urso.

Si complica la storia sul presunto tradimento di Luigi Favolo nei confronti della sua compagna Elena Morali. L’influencer aveva pubblicato su Instagram il video del presunto tradimento di Favoloso, dove si vedeva entrare nella casa che la coppia condivide, l’ex di Nina Moric con una ragazza bionda. I due si sono entranti insieme nella camera da letto per uscirne solo 20 minuti dopo. Da quel momento la Morali ha chiuso la relazione, convinta che la ragazza ripresa dal video fosse l’amante del fidanzato. A una settimana dalla pubblicazione del video però si è scoperto chi fosse la misteriosa bionda entrata in casa della Morali. E come colpo di scena finale è emerso che Favoloso era accompagnato da Paola Caruso, carissima amica di Elena. L’ ex bonas si è giustificata raccontando di aver chiesto a Luigi di entrare nella loro camera da letto per guardare la cabina armadio di Elena, per farsi un’idea su un regalo da comprare alla showgirl per farle una sorpresa.

LEGGI ANCHE >ANDREA IANNONE FOTOGRAFATO CON LA FIGLIA DI UN FAMOSO CANTANTE. ECCO CHI È

Una tesi che non convince per niente la Morali, ancora fermamente convita dell’infedeltà del compagno. Elena ha ammesso di aver installato le telecamere in casa per controllare Favoloso. Da alcuni mesi sospettava che lui si vedesse con un’altra donna e per togliersi ogni dubbio ha montato delle telecamere. I cambiamenti nel comportamento di Luigi sarebbero inequivocabili. Elena racconta che il compagno non le permette di guardare il telefono e si assenterebbe spesso senza dirle dove va. Inoltre sembrerebbe che Favoloso vada spesso ad Arese, cittadina dove vive proprio la Caruso.

Non si spiega neanche perché inizialmente Luigi abbia pagato una donna per dichiarare che fosse lei in casa, quando se quello che raccontano la Caruso e Favoloso fosse vero, non ci sarebbe stato nulla da nascondere. Insomma nonostante Luigi si dichiari innocente rimangono forti dubbi sul suo comportamento. E voi cosa ne pensate?