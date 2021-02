Bettarini vs Lucarelli, scontro social: volano parole pesanti “eterno concorrente del nulla”

Duro scontro a colpi di post su instagram tra Stefano Bettarini e Selvaggia Lucarelli, i due non se le mandano a dire, il calciatore parte con una frecciatina mirata definendo la Lucarelli “una giornalista o presunta tale” e lei di tutta risposta ribatte “collezionista di figure misere, squalificato pure dai reality” ecco cosa è successo

Stefano Bettarini è stato squalificato dalla casa del Gf Vip da ormai parecchio tempo, ma in ogni modo riesce a far parlare di sé, dopo le varie diatribe in cui ha fatto capire di essere ancora molto infuriato con Alfonso Signorini, accusato dal calciatore di aver usato pesi e misure differenti con alcuni concorrenti del reality e anche per non avergli dato il diritto di replica come aveva promesso, stando alle sue parole non è mai più stato contattato dalla produzione del programma. Nelle ultime ore Bettarini si è accanito su un altro volto noto della Tv, cioè Selvaggia Lucarelli, tra i due è ben noto che non scorra buon sangue, infatti più di una volta, i due, si sono scontrati sempre sui social, ma oggi a scatenare una nuova lite è stato proprio l’ex concorrente del Gf Vip. Come ben ricorderete, Stefano, non è durato nemmeno 2 giorni all’interno della casa, è stato immediatamente squalificato per una presunta bestemmia, lui ha cercato di difendersi in ogni modo ma con scarsi risultati, oggi l’ex calciatore ha deciso di prendersela con Selvaggia utilizzando termini che gli hanno fatto fare una brutta figura, ovviamente la giornalista ha risposto alle accuse abbassandosi ai suoi livelli, ma scopriamo cosa ha scatenato la furia di Bettarini contro Sevlaggia Lucarelli.

Bettarini su tutte le furie contro la Lucarelli “di performance te ne intendi”

Come dicevamo Bettarini è ormai un esperto di reality e di trasmissioni televisive infatti il suo curriculum conta ben sei partecipazioni da concorrente tra Gf Vip, Temptation Island e altri ma anche ben due volte come inviato speciale, ma bisogna ammettere che la lezione non l’ha ancora imparata, visto che è già la seconda volta che viene espulso dal reality o comunque richiamato. L’ex calciatore non vuole che la nota giornalista, Selvaggia Lucarelli si permetta di parlare di lui, infatti nelle sue storie su Ig, ha scritto riferendosi alla Lucarelli “una giornalista o presunta tale” consigliandole di trovarsi altro da fare invece di parlare sempre di lui in più ha aggiunto che Selvaggia cavalcherebbe l’onda mediatica solo per avere visibilità e ha voluto precisare che lui ha fatto la gavetta prima di arrivare nello stato in cui si trova oggi.

Sempre riferendosi alla Lucarelli ha dichiarato “cosa faccia tu realmente nella vita non si è mica capito, lo si deduce anche dalla tua aggressività nei confronti dell’universo femminile” attacco molto duro quello di Bettarini, che ha voluto dare un’ultima stoccata finale dicendo “i tuoi interventi e i tuoi giudizi segnano e per tanti motivi, si che tu di performance te ne intendi” questa ultima battuta di cattivo gusto deve aver fatto infuriare la Lucarelli che subito dopo si è ripresa la sua rivincita, vediamo cosa ha detto la giornalista.

Selvaggia risponde alle accuse di Stefano “eterno concorrente del nulla”

Selvaggia Lucarelli dopo aver visto quei lunghi post infuocati riferiti al suo modo di lavorare deve aver visto i sorci verdi e come ben sappiamo non è una che si tira indietro di fronte a una lite, anzi ci va giù pesante anche lei, infatti di tutta risposta riferendosi a Stefano Bettarini ha detto “squalificato pure dai reality, eterno concorrente del nulla, colleziona figure misere, volgare nei confronti di ex mogli ed ex amanti“. La Lucarelli si era già scagliata sull’ex calciatore in passato confessando di provare pena per lui soprattutto per il suo percorso lavorativo, in cui, sempre secondo la giornalista, ha sempre fallito facendosi espellere pure dal calcio per colpa delle scommesse illegali.

L’ultima frecciatina della Lucarelli rivolta a Bettarini è stata “si conferma ossessionato da due cose, le donne affermate e le perfomance delle donne” la giornalista in questo caso si sta riferendo a tutte le volte in cui Bettarini si è permesso di dare giudizi sessisti.

Vedremo cosa risponderà l’ex gieffino nelle sue prossime storie su Ig a queste pesanti accuse.