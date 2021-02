Francesco Facchinetti su Tommaso Zorzi: “Non vincerà il GF Vip, ma…”

Francesco Facchinetti ospite a Casa Chi si è sbilanciato in un commento senza filtri sul concorrente del GF Vip Tommaso Zorzi: ecco che cosa ha detto.

Francesco Facchinetti durante “Casa Chi”, il format Instagram della rivista “Chi”, non si è trattenuto e si è lasciato andare in una lode all’influencer e attuale concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi. Facchinetti ha rivelato che secondo lui il giovane non vincerà il reality, però avrebbe una carta in più rispetto agli altri gieffini: ecco quale, secondo il cantante.

Il discorso è iniziato intorno all’argomento più discusso nelle ultime ore: la lite tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, due grandi protagonisti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Entrambi i concorrenti sono molto forti ed hanno due caratteri sicuramente decisi: senza peli sulla lingua i due hanno infatti più volte espresso liberamente ciò che pensavano, talvolta anche creando contrasti con altri concorrenti. Negli ultimi giorni però il loro rapporto si è rotto e adesso si trovano uno contro l’altra. Sull’argomento è stato interpellato proprio Francesco Facchinetti che, intervenuto a “Casa Chi”, ha voluto dire la sua.

Le parole di Francesco Facchinetti su Tommaso Zorzi

“Giulia ha una caratura importante nel programma ma non possiamo metterla a paragone con Tommaso perché lui è il programma“, ha infatti detto il cantante, specificando che la Salemi è una delle protagoniste ma, appunto, non fa il programma.

Ma Facchinetti non si è fermato qui: pare proprio che Tommaso piaccia particolarmente a Francesco, che ha continuato il suo discorso lodandolo apertamente: “L’unico limite che ha Tommaso, come tutte le persone senza limiti, è capire quale sia il suo limite, capire come incanalare il suo talento nel mondo dello spettacolo“, ha affermato.

Il cantante ha poi continuato spiegando come la storia del Grande Fratello sia fatta di vincitori e di perdenti, ma non sempre chi vince il programma è anche quello che ne trae più profitto una volta uscito: “Se vinci assecondi quelli che sono i fruitori del prodotto che sforna il vincitore, ma una volta che è finito il programma, il vincitore viene cestinato“, ha infatti detto, pronunciando subito dopo la frase che ha svelato definitivamente ciò che pensa sul giovane concorrente: “Tommaso non credo vincerà il GF Vip ma credo fortemente che ne trarrà il più grande profitto“.

Tommaso verrà mai al corrente di queste belle affermazioni che Francesco Facchinetti ha fatto su di lui? E se sì, come reagirà una volta che ne sarà venuto a conoscenza? Non resta che seguire la prossima puntata del Grande Fratello Vip per scoprire tutti gli aggiornamenti.