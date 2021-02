GF Vip, Cristiano Malgioglio attacca Maria Teresa Ruta: “Sei falsa!”

Cristiano Malgioglio, ex gieffino, nello studio del GF Vip attacca la concorrente Maria Teresa Ruta: “Sei falsa!“, e volano altre parole accusatorie: ecco che cosa è successo.

Maria Teresa Ruta è attaccata su tutti i fronti dopo quello che è successo nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 e alle varie voci che in queste ore la stanno criticando si è unita anche quella di Cristiano Malgioglio che ha puntato il dito contro la donna, accusandola di essere una falsa e una stratega, ecco perché.

Non è andato giù a nessuno il comportamento di Maria Teresa Ruta nei giorni scorsi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. La concorrente infatti aveva rivelato ai coinquilini di avere avuto un flirt con il cantante Francesco Baccini, una storia risalente ad ormai vent’anni fa.

La realtà, però, è ben diversa: tra i due non sarebbe affatto andata in quel modo. Baccini infatti è dovuto intervenire personalmente in trasmissione per sbugiardarla, durante un incontro faccia a faccia con lei, durante il quale la Ruta si è trovata a dover fare marcia indietro sulle sue parole.

A detta di molti questa sarebbe stata solo l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, dato che Maria Teresa spesso si è dimostrata falsa nei comportamenti.

Il sostenitore più accanito di questa tesi è proprio l’ex gieffino Cristiano Malgioglio, che in studio si è scagliato direttamente contro la donna, accusandola di essere falsa e di recitare una parte all’interno della Casa.

Le parole di Cristiano Malgioglio: “Falsa e stratega”

“Maria Teresa Ruta è la più grande attrice della Casa del Grande Fratello“: questo il parere di Cristiano Malgioglio, che ha poi avuto modo di parlare personalmente con la diretta interessata, alla quale non ha avuto problemi a rivelare il proprio pensiero.

“Sta facendo il suo gioco, sorride e piange, piange e sorride. Mi fa impazzire“, aveva ammesso sui social in cantante. E quando è arrivato il momento di dire direttamente ciò che pensa alla donna, Malgioglio non si è certamente fatto indietro e anzi ha momentaneamente “rubato” la poltrona di opinionista a Pupo: “È la più grande stratega“, ha infatti detto in diretta, ben sapendo di essere ascoltato anche da lei, “talmente falsa che deve aprire una scuola di recitazione e talmente stratega che piange con niente“, ha poi rincarato la dose, chiudendo il suo intervento con il suo iconico commento, diventato un tormentone: “Falsah!“.

La Ruta ha risposto con un grande sorriso commentando: “Io cosa ci devo fare?“, prendendola con filosofia, ma sui social la questione è aperta e su Twitter molti utenti si stanno scatenando sull’argomento.