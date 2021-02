Gf Vip, Carlotta dell’isola su tutte le furie, dopo essere stata eliminata dalla casa, l’ex gieffina non ha gradito l’accanimento degli utenti del web sulle sue extension, ecco cosa ha confessato

Carlotta Dell’Isola è stata eliminata da ormai qualche settimana dalla casa del Gf Vip, ma continua a far parlare di se, il motivo? le sue extension che hanno fatto tanto discutere sul web, infatti l’ex gieffina non ha affatto gradito le parole usate dagli utenti per commentare i suoi capelli, in particolare si è sentita risentita per essere etichettata come “malata” attribuendole l’utilizzo dei capelli finiti per andare a coprire dei buchi causati da qualche malattia, lei stessa ha negato le voci su questo fatto ma ha anche deciso di rimediare andando da Federico Fashion Style per farsi sistemare i capelli, il risultato è stupefacente ma vediamo cosa ha confessato la vippona.

La Dell’Isola prima di uscire dalla casa ha avuto una bellissima sorpresa da parte del suo fidanzato Nello, il quale le ha chiesto di sposarlo, lei ovviamente ha accettato visto che aspettava questo momento ancora prima di entrare a Temptation Island, ora ritorna sulla questione delle extension e fa chiarezza pubblicamente con un’intervista.

Carlotta Dell’Isola infuriata con il web, ecco perché indossa le extension

Carlotta è stata una delle concorrenti più criticate di questo Gf Vip, nonostante abbia fatto scalpore durante Temptation Island per la sua simpatia, nel reality non è riuscita a esporsi come tutti si aspettavano, infatti per questo motivo è stata eliminata. Oltre alle critiche per la sua mancanza di carattere è stata più volte insultata sul web per i suoi capelli, infatti come tutti sappiamo durante il suo percorso all’interno della acsa ha sempre indossato quelle strane extension che hanno fatto molto discutere, gli utenti sul web hanno iniziato ad additare alla Dell’Isola una malattia che l’ha costretta ad indossa questi capelli finiti e che le avrebbe causato la perdita dei suoi veri capelli.

Ora Carlotta può finalmente spiegare come stanno le cose e infatti nell’intervista del Gf Vip Party ha fatto chiarezza sulla questione confessando di non essere malata e che non si aspettava tutto questo accanimento verso di lei per delle extension infatti ha detto “Onestamente ci sono rimasta male per tutto quello che riguarda i miei capelli, mai avrei immaginato che un’extension facesse parlare così tanto, ho letto alcuni post in cui dicevano che io ero malata, hanno esagerato portando tutto all’eccesso. Dicevano che fossi malata e non avessi più capelli sotto“.

Quindi l’ex vippona ha negato ogni tipo di accusa e grazie a questo accanimento è riuscita a capire che in realtà quelle extension non fossero così belle, per questo è andata da Federico Faschion Style che l’ha sistemata per bene, facendo una lavoro spettacolare sui suoi capelli.

Ora siamo tutti in attesa di sapere quando saranno le nozze tra Carlotta e il suo compagno Nello e non vediamo l’ora di vedere la sua acconciatura.