Sanremo 2021, ospiti e la giuria ufficializzata: parla Amadeus

Amadeus ufficializza la giuria scelta e gli ospiti speciali di questa 71ima edizione del Festival di Sanremo 2021 che partirà dal 2 marzo

Ormai non ci sono più dubbi e incertezze Amadeus è pronto a guidare questa nuovissima edizione del Festival di Sanremo. Dopo la decisione finale del Comitato Tecnico Scientifico che afferma la non presenza del pubblico, il direttore Artistico poche ore fa ha annunciato gli ultimi accorgimenti che riguardano l’evento. Durante la conferenza stampa, aperta dal direttore Rai Stefano Coletta, sono stati ufficializzati i nomi sia gli ospiti che la giuria: andiamo a vedere insieme chi sono.

Stefano Coletta apre la conferenza stampa

Un momento davvero emozionante quello della conferenza stampa aperta dal direttore Rai, poche ore fa. Stefano Coletta ha affermato che Amadeus è pronto per questa nuova edizione del Festival di Sanremo 2021 definito il festival della consapevolezza. Tutti i brani scelti, sono il risultato del periodo che abbiamo vissuto: un anno difficile e che sicuramente non dimenticheremo facilmente.

Coletta dopo aver detto la sua, ha dato la parola al direttore artistico che si è detto felice e in grande trepidazione per essere ancora una volta sul palco dell’Ariston. Amadeus, che avrà accanto anche sua moglie Giovanna Civitillo, ha affermato che come sempre la musica sarà al centro dello spettacolo anche se non mancheranno le difficoltà. “Inutile che io dica che non lo sia. Ma abbiamo il dovere di sorridere”.

Sanremo 2021, ospiti e giuria: i nomi

Amadeus non ha potuto concludere la conferenza senza menzionare il collega ed amico Fiorello. Lo show man, ha detto Ama è una presenza indispensabile per lui sul palcoscenico e non ne potrebbe fare a meno. Il direttore artistico ha confermato e ufficializzato anche gli ospiti che accompagneranno le 4 serate del festival. Achille Lauro e Ibrahimovic che saranno presenti per tutte e cinque le serate.

A questi si aggiungono anche Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso e i Negramaro. Infine, sono state presentate anche le modalità di televoto, giuria e classifica per questa edizione di Sanremo 2021. Ci saranno, infatti, tre componenti: giuria demoscopica, sala stampa e giuria dell’orchestra. Proprio come lo scorso anno ogni sera ci sarà una classifica provvisoria fino a nominare il vincitore nell’ultima puntata.