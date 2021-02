Nella casa del Gf Vip i concorrenti si sono schierati tutti contro Giulia Salemi, la ragazza sembra essere isolata dal gruppo ma in sua difesa interviene Pierpaolo Pretelli, ecco cosa ha detto

La puntata di ieri sera del Gf Vip è stata ricca di emozioni e colpi di scena, ma in particolare tutti hanno notato come i concorrenti della casa si siano allontanati da Giulia Salemi accusandola si essere troppo polemica e di passare troppo tempo insieme alla sua nuova fiamma, Pierpaolo Pretelli. Alfonso Signorini ha mostrato ai ragazzi l’accanimento che tutto il pubblico non ha potuto fare a meno di notare e che sul web sta facendo discutere, ormai è noto che quando un concorrente viene isolato dal gruppo viene sempre premiato o addirittura riesce a vincere il reality, perché questo atteggiamento sembra essere una sorta di bullismo velato che non fa piacere a nessuno e per questo il pubblico ceca di mandare avanti la persona che soffre maggiormente.

In particolare questo accanimento è iniziato da parte di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, Giulia si aspettava che Zorzi continuasse ad avercela con lei perché nel momento in cui ha dovuto decidere chi mandare in finale, l’influencer ha ovviamente scelto il suo fidanzato, ma non si aspettava di certo un accanimento da parte di Stefania visto che le due sono sempre state amiche nella casa, per questo motivo sia Pierpaolo che Dayane hanno deciso di mandarla al televoto non capendo questo atteggiamento.

Ovviamente i ragazzi della casa più spiata d’Italia hanno negato di escludere la Salemi dal gruppo e hanno aggiunto che sia stata lei ad auto isolarsi da quando si è fidanzata con Pretelli, ed è a questo punto che è intervenuto in sua difesa l’ex velino dicendo che in realtà loro la maggior parte delle volte decidono di non stare insieme agli altri ragazzi perché sparlano di loro e quindi non hanno voglia di entrare in certe discussioni.

Ma non è finita qua perché Alfonso ha chiamato Pierpaolo e Giulia in mistery room e in quel momento ha fatto una domanda specifica all’ex velino e lui ha risposto in modo molto chiaro, scopriamo cosa ha confessato.

Pierpaolo Pretelli tira fuori gli attributi e difende Giulia Salemi, la confessione emozionante

Come dicevamo Pierpaolo Pretelli finalmente tirato fuori gli attributi e ha difeso la sua dolce metà, in particolare si è scagliato contro Stefania Orlando non capendo come mai se la sia presa in questo modo con Giulia, visto che prima della discussione le due sono sempre state grandi amiche, ma non è l’unico come si vede dal video qui sopra anche la Mello ha nominato Stefania per lo stesso motivo.

Ma non è finita qua l’ex velino è sempre stato accusato in precedenze di non prendere posizione e di non avere carattere, ma ieri sera ha stupito tutti facendo una confessione inaspettata “mi sono innamorato di Giulia” ed ecco che finalmente Pretelli ha dimostrato di essere realmente fedele alla sua donna, difendendola e mostrandole i suoi sentimenti, qui sotto il video del momento emozionante.

Sono innamorato Alfonso .. lei lo sa 🥰

Per il momento i ragazzi non hanno ancora risolto le discussioni in corso, vedremo se durante la settimana riusciranno ad andare avanti e a essere amici come prima.