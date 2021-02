Myriam Catania: parla per la prima volta Mario Ermito e svela tutto

Mario Ermito fa sentire per la prima volta la sua voce sul flirt con Myriam Catania e in un’intervista per Fanpage.it svela tutta la verità: ecco le sue parole.

Mario Ermito ha deciso di rompere il silenzio e per la prima volta si è espresso dichiarando la verità sul gossip del momento che lo vede impegnato in una love story con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania. Ecco che cosa ha detto alle pagine di Fanpage.it, che lo ha raggiunto per un’intervista sull’argomento.

Sta facendo parlare ormai da qualche giorno la presunta love story tra l’attore ed ex gieffino Mario Ermito e Myriam Catania, ex compagna di Luca Argentero.

A far scoppiare la bomba gossip erano state le indiscrezioni lanciate sul blog “Giornalettismo” che pochi giorni fa aveva parlato di una particolare intesa tra i due.

Così però non sembra essere, stando a quanto affermato dallo stesso Mario Ermito che alle pagine di Fanpage ha invece rivelato come stanno realmente le cose.

La verità di Mario Ermito: le sue parole

È una grande bufala quella della love story tra Miriam Catania e Mario Ermito, e a denunciarla è lo stesso Mario che nell’intervista lo specifica senza mezzi termini: “Non c’è assolutamente nulla tra noi, è tutto finto“.

Mario Ermito non ci sta e ammette di essere stanco di tutti i falsi gossip che gli sono stati attribuiti ultimamente, da Giacomo Urtis a quello degli ultimi giorni con Myriam. Fortunatamente i due sono amici e della notizia hanno riso, ma Ermito avverte: “Prima di mettere in giro certe voci bisognerebbe ponderare bene le situazioni perché Myriam ha un compagno e un figlio e determinate affermazioni rischiano di mettere in difficoltà anche lei“.

Probabilmente è stato quindi il grande feeling tra i due ad aver fatto da base alle indiscrezioni dando il via al susseguirsi di false notizie che li hanno visti protagonisti di una segretissima love story. “Quando arriviamo a Cinecittà ci ritroviamo a chiacchierare prima della puntata, in particolare di quello che accade nel nostro settore, ma da qui a dire che c’è un flirt ce ne passa“, ha infatti commentato Mario.

Chiarezza fatta, quindi, una volta per tutte, lasciando i primi fan della coppia delusi, che già vedevano nell’unione tra i due un rapporto perfetto.