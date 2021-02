Un ex vincitrice del Grande Fratello è stata rifiutata all’Isola Dei Famosi, lei non ci sta e sbotta a Pomeriggio Cinque, ecco di chi si tratta

L’inizio del reality più atteso è sempre più vicino, stiamo parlando dell’Isola Dei Famosi, moltissimi personaggi dello spettacolo saranno alle prese con la forza della natura e dovranno sopravvivere con pochissime risorse, per questo motivo nel salotto di Barbara D’Urso non si è potuto fare a meno di parlare dei programmi televisivi più in voga del momento e tra questi non poteva mancare qualche accenno all’Isola dei Famosi, il reality dovrebbe iniziare a Marzo e sarà condotto da Ilary Blasi, moltissimi spettatori non vedono l’ora di vederla di nuovo nei panni di conduttrice. Ospiti a Pomeriggio Cinque come di consueto Giovanni Ciacci e Floriana Secondi, ex vincitrice del Grande Fratello da sempre vengono invitati da Barbara D’Urso nei suoi programmi come opinionisti e proprio tra loro è nata una diatriba riguardate L’Isola Dei Famosi, scopriamo di cosa si tratta.

Isola Dei Famosi: Floriana infuriata a Pomeriggio Cinque “quel reality era mio”

Negli ultimi giorni è emerso un dettaglio importante su un possibile partecipante dell’Isola Dei Famosi e a rivelarlo è proprio stata Floriana Secondi, in molti si ricorderanno di lei per la sua simpatia e per aver vinto il Grande Fratello, tutto è iniziato quando l’ex gieffina ha postato un sondaggio sui social chiedendo “è più famosi Giovanni Ciacci o io?” ovviamente la maggior parte dei voti sono andati a lei, per questo motivo la D’Urso ha voluto indagare sulla questione per cercare di capire come mai avesse fatto questo sondaggio pubblicamente.

Ebbene all’orecchio di Floriana sarebbero arrivate delle voci sulla possibile partecipazione di Giovanni Ciacci all’Isola Dei Famosi mentre lei, dopo più volte aver fatto richiesta di partecipazione, è stata nuovamente rifiutata, per questo il motivo del sondaggio, l’ex gieffina non si spiega come sia possibile che abbiano preso Ciacci e non lei, essendo più famosa di lui e infatti ha confessato “Quel reality era troppo il mio, so tre anni che ce voglio andà e anche stavolta mi hanno lasciata a terra. Barbara pure te, avevi detto che m’avresti dato una mano, allora movite” e rivolgendosi alla popolarità di Giovanni Ciacci ha detto “o ti conosco, ti stimo, ho il tuo numero e non penso queste cose, ma io ce l’ho con chi non mi ha voluta, m’ha lasciata a casa e ha scelto te e a me non me ce vuole mettere, tu ce vai e io no“. L’ex gieffina è davvero arrabbiata per l’accaduto tanto che nessuno riesce a placare la sua ira, nemmeno la padrona di casa che dopo innumervoli richiami riesce a prendere finalmente la parola.

“SO DUE MESI CHE STO SUL TAPIRULAN A CORRERE”

🔥Floriana Secondi e i suoi addominali on fire 🔥#Pomeriggio5 pic.twitter.com/yRDbem9WIp — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 9, 2021

Vedremo se dopo questo show la produzione dell’Isola Dei Famosi deciderà di prendere Floriana Secondi come naufraga per esaudire finalmente il suo grande desiderio.