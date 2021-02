Vediamo insieme che cosa ha architettato Tommaso Zorzi, insieme a Stefania Orlando e perchè è stato terrificante.

Come sappiamo al Grande Fratello Vip, non ci sono praticamente mai momenti di noia, vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore

Gli autori di un terribile scherzo, pensato nei minimi dettagli sono Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, ma vediamo meglio cosa è successo.

Tommaso Zorzi esagera: Lo scherzo verso gli altri è terrificante

La serata di ieri sembra essere normale, dove tutto scorre in tranquillità, ma così non è stato, per via dello scherzo architettato da Tommaso insieme a Stefania.

Vediamo insieme cosa è successo e per quale motivo è stata davvero particolare questa volta, iniziamo nel raccontare che Tommaso e Stefania sono usciti insieme dal confessionale.

Hanno chiamato tutti gli inquilini in salotto, ed hanno letto un comunicato, davvero imbarazzante, le parole utilizzate sono state le seguenti:

“Vipponi, oggi è l’anniversario della pubblicazione de La fattoria degli animali di George Orwell. Come saprete da un’altro romanzo di Orwell, 1984 , ha preso ispirazione il nostro format e quindi dobbiamo onorare l’autore nel giusto modo. Avete trenta minuti per mettere in scena il romanzo, buon teatro!”

I vari inquilini restano un po’ perplessi per capire come possono mettere in atto il libro, ed a questo punto interviene Stefania Orlando, dichiarando di aver letto il libro, e che non bisogna preoccuparsi di nulla.

Tommaso, inizia a raccontare la storia del libro di Orwell, ma apportando qualche piccola modifica personale, ed assegnano il ruolo dei vari animali, ai suoi inquilini.

Ovviamente, come potete immaginare, i personaggi vengono raccontanti in modo molto diverso dalla realtà descritta dal grandissimo scrittore.

I Vipponi, iniziano a mettere in scena la trasformazione teatrale ad opera di Tommaso e Stefania, in modo davvero comico e surreale.

Fino a quando, non riescono più a trattenersi e, Tommaso insieme a Stefania, scoppiano in una grossa risata, dichiarando che era tutto uno scherzo architettato nei minimi dettagli da loro.

Tutti gli inquilini, a questo punto, iniziano ad inseguire i due concorrenti lanciando gavettoni d’acqua.

Anche la serata di ieri, quindi si è trasformata in un momento di divertimenti, anche se lo scherzo messo in atto è stato un po’ cattivello.

E voi cosa ne pensate di questa idea che hanno avuto Tommaso e Stefania per passare una allegra serata?