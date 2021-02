Vediamo insieme che cosa ha dichiarato ad inizio puntata, Stefano De Martino, stupendo tutti i presenti ed il pubblico a casa.

Come sappiamo in questo momento, il bravissimo e bellissimo Stefano De Martino è il conduttore del programma super seguito di Stasera tutto è possibile.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato ad inizio della puntata, lasciando il pubblico davvero sorpreso.

Stefano De Martino l’annuncio in diretta che nessuno si aspettava

La puntata che è andata in onda del programma condotto in modo magistrale da Stefano De Martino, ovvero Stasera tutto è possibile si è aperta con un annuncio davvero particolare, che nessuno da casa si sarebbe mai immaginato.

LEGGI ANCHE —-> TOMMASO ZORZI ESAGERA: LO SCHERZO VERSO GLI ALTRI è TERRIFICANTE-VIDEO

Stefano, infatti ha dato il via alla trasmissione, annunciando che il tema della serata era “A spasso nel tempo” e successivamente, ha presentato un’ospite d’eccezione, le parole che ha utilizzato sono state le seguenti:

“Abbiamo anche una guest star che arriva direttamente dalla concorrenza…”

Ed ha fatto il suo ingresso Barbara D’Urso, ma non era l’originale, se così possiamo dire, bensì il comico Vincenzo De Lucia, che si trova nel cast del programma.

LEGGI ANCHE —-> GEORGE CLOONEY PROBLEMI IN FAMIGLIA: “ANCORA NON SI è RISOLTO NULLA”

All’inizio il pubblico si è trovato un po’ spiazzato, ma poco dopo hanno capito cosa stava succedendo, Barbara ha chiesto se volevano un caffeuccio super dolce, tutti i presenti.

Ed ha iniziando elogiando i grandissimo numero di spettatori che l’hanno seguita il giorno precedente, dichiarando di aver avuto il 90% di share.

Ovviamente il tutto era perfettamente fatto in modo divertente e simpatico, ed il comico ha continuato dicendo che il suo pubblico arriva fino fuori falla terra, ovvero Marte, Saturno, e Urano.

Ha poi continuato prendendo, simpaticamente, in giro Biagio Izzo per via del suo naso, dicendo che Dante aveva fatto varie operazioni per assomigliarli.

Insomma, come al solito una puntata divertente e simpatica che permette al pubblico a casa di estraniarsi da tutto la situazione che stiamo vivendo.

E voi vi aspettavate un annuncio così particolare ad inizio puntata da parte di Stefano De Martino? Avete capito subito, se avete seguito il programma, che si trattava di uno scherzo?