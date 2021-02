Cosa stà succedendo a casa dell’amato attore George Clooney? Ci sono problemi che ancora non si risolvono, ma vediamo meglio cosa.

Lui è un attore davvero molto amato ed apprezzato, stiamo parlando di George Clooney, che è felicemente accompagnato con Amal.

Vediamo insieme, però che cosa è successo alla sua famiglia, in queste ultime ore.

George Clooney problemi in famiglia: “ancora non si è risolto nulla”

Un’uomo bellissima e molto bravo nel suo lavoro, stiamo parlando di George Clooney che ha fatto breccia nel cuore di moltissime donne.

Ma come sappiamo è felicemente sposato con una donna bellissima Amal Alamuddin, che lo ha reso padre di due gemelli.

Qualcosa però, in questo momento, non va come dovrebbe, perché c’è un problema nella loro famiglia.

La bellissima coppia, ha una villa sul Tamigi, dove in questo momento stà piovendo da giorni, ed il problema è proprio lì.

La loro proprietà acquistata in Inghilterra, si trova vicino al Tamigi ed è minacciata, in modo importante perché le acque del fiume hanno riempito tutta la zona circostante, e purtroppo, come si legge sul web, non è la prima volta.

Al momento la bella famiglia di George ed Amal, non si trova nella villa, ma sono al sicuro in America.

L’abitazione acquistata dalla loro famiglia ha anche un elevato interesse storico-culturale perché risale al XVII secolo.

Al momento, come mostrano le immagini, sono sommersi d’acqua il campo da basket ed una parte del bellissimo giardino, mentre la casa si trova al sicuro perché in una posizione rialzata.

Un avvenimento particolare, ma che si ripete spesso, e questo per una villa del genere pagata una cifra così elevata, potrebbe essere un vero problema.

E’ anche vero che la posizione dove si trova, può ripagare di tutti i problemi che possono succedere in periodi particolari dell’anno, e quando si ha un elevato quantitativo di pioggia non previsto.

Al momento non ci sono comunicati su come agirà George Clooney, e se voi eravate al suo posta cosa avreste fatto?