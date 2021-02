La Polizia di Bari indaga sul caso di una donna trovata morta in strada: inizialmente, si era parlato di un’auto che aveva abbandonato il cadavere a terra.

A Bari la cronaca si tinge di giallo per il mistero del corpo di una donna, ritrovato in strada nel quartiere di San Pasquale. A rendere così particolare questo tragico caso ci sono le modalità del ritrovamento: inizialmente infatti, i testimoni avevano parlato di un’auto passata a tutta velocità per le strade del rione che avrebbe lasciato la salma prima di sfrecciare via per le strade, una ricostruzione che però sarebbe stata smentita dalle indagini condotte dalla Polizia del posto. Più che l’ipotesi di un omicidio – riferiscono i cronisti giunti sul posto – le autorità sarebbero orientate a considerare il caso un suicidio: la donna si sarebbe lanciata dall’alto di una delle palazzine del quartiere di Bari per togliersi la vita.

Gli agenti giunti sul posto però, ufficialmente, non escludono nessuna pista e mantengono il massimo riserbo sulle indagini: tra le piste battute, quella di un volo dal settimo piano di una delle tante palazzine che si affacciano sulla strada, forse un gesto disperato per ragioni ignote o magari – più semplicemente – un incidente come ne succedono purtroppo in gran numero che sarebbe costato la vita alla donna. Anche la pista originaria di un omicidio, nonostante la smentita da parte di alcuni investigatori, non è ancora stata del tutto accantonata dagli inquirenti. Il cadavere apparterrebbe ad una donna di circa 60 anni, dicono gli agenti che hanno effettuato i primi rilievi e le analisi forensi preliminari. Ciò che è certo è che gli agenti stanno facendo non poca fatica a trovare qualcuno che possa aver visto cosa è successo: infatti, le testimonianze sono discordi e per il momento sembra che non ci siano persone informate sui fatti attendibili da interrogare. Per questa ragione, almeno per il momento, quello del corpo ritrovato a Bari rimane un mistero ancora da risolvere.