Valentina Ferragni chiarisce la situazione sulla sua presunta gravidanza e zittisce i suoi followers. Ecco cos’è successo sul profilo della sorella di Chiara Ferragni.

Da settimane è scoppiato il gossip sulla presunta gravidanza di Valentina Ferragni sorella minore della più celebre Chiara. Sono molti i follower che sperano che la bionda influencer 28enne aspetti un bambino in contemporanea con la sorella maggiore. Ogni immagine che Valentina pubblica sui social è tempestata da commenti che le chiedono notizie sulla sua presunta gravidanza. Dopo un iniziale silenzio però la Ferragni ha voluto chiarire ogni dubbio. A far scattare la reazione di Valentina è stato l’ennesimo commento ad una sua foto che la ritraeva con il fidanzato, nella quale secondo molti utenti si intravedeva un pancino alquanto sospetto: “Ma può essere un bel pancino quello che si intravede?” ha commentato un follower. Valentina a questo punto ha risposto stizzita esortando i suoi fan a smetterla di chiedere se aspetta un bambino. La Ferragni racconta di non essere per niente incinta ma di avere la pancia leggemente più pronunciata del solito a causa di un problema di metabolismo ed insulina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Inoltre racconta di amare il cibo e non badare a qualche chilo in più. Da anni la bionda 28enne lotta contro le critiche sul suo peso. La continua esposizione mediatica alla quale si sottopone non sempre le riserva solo complimenti. Molti utenti la criticano per non avere una forma fisica perfetta, insultandola sui social.

Non è la prima volta che Valentina affronta l’argomento chiedendo ai suoi follower più sensibilità sull’argomento. Anche Chiara Ferragni è intervenuta più di una volta per difendere la sorella dagli attacchi gratuiti sulla sua forma fisica, ma sembra che i commenti sul suo peso non si esauriscano mai. Come chiarito anche da Chiara le critiche sul peso potrebbero avere gravi conseguenze sui soggetti più deboli portando anche a gravi malattie e disordini alimentari. Un comportamento che andrebbe sempre evitato e non giustificato dal fatto che Valentina come molte altre influencer sono considerati personaggi pubblici.