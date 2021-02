Alda D’Eusanio: dopo squalifica arriva la denuncia, Laura Pausini “parole gravi”

Dopo le dura parole di Alda D’Eusanio sulla vita privata di Laura Pausini all’interno della casa del Gf Vip, la concorrente è stata definitivamente squalificata dal reality e non solo la famosa cantante ha deciso di agire per vie legali contro la giornalista, ecco cosa è successo

Alda D’Eusanio è stata definitivamente squalificata dal Gf Vip, la giornalista sembra aver fatto perdere la pazienza a diverse persone, infatti non è la prima volta che finisce nei guai per alcuni frasi vergognose che qualche giorno fa hanno rischiato di farle lasciare la casa del reality per sempre, questa volta sembra aver fatto arrabbiare qualcuno d’importante perché dopo qualche minuto dal suo ultimo scivolone la produzione ha richiesto l’eliminazione immediata, scopriamo cosa è successo.

Come ben sappiamo nella puntata di lunedì scorso, Alda ha rischiato di uscire dalla casa del Gf Vip per una frase razzista, Alfonso Signorini in quell’occasione le aveva comunicato che sarebbe stato il pubblico a decidere se dovesse uscire o no dal gioco, in quell’occasione, a sorpresa di tutti, i telespettatori hanno votato per far rimanere la D’Eusanio all’interno reality, ovviamente le polemiche sul web non sono mancate perché la maggioranza degli utenti si aspettava lo stesso trattamento subito da Fausto Leali cioè l’immediata squalifica, ma così non è stato. Ma non è finita qui perché dopo qualche giorno la giornalista ha fatto un altro scivolone, nonostante sia stata messa in guardia dal non dover dire o fare cose che potessero offendere altre persone, la D’Eusanio, ancora una volta, sembra essersi dimenticata di avere il microfono accesso e le telecamere puntate 24h su 24 dicendo delle frasi vergognose su Laura Pausini che di certo non sono passate inosservate, infatti è stata squalificata immediatamente.

Laura Pausini contro Alda D’Eusanio per le frasi vergognose su suo marito

Laura Pausini venendo a conoscenze delle sua parole si è immediatamente rivolta ai suoi avvocati per agire legalmente contro tali diffamazioni, la D’Eusanio avrebbe detto “Questa c’ha uno che la mena la crocchia. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte” dopo queste dichiarazioni vergognose la Pausini ma anche il marito, Paolo Carta hanno immediatamente rilasciato un comunicato ufficiale scrivendo “Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne” ma anche l’avvocato di entrambi ha annunciato pubblicamente di aver ricevuto il mandato di poter agire contro i diretti interessati che hanno pronunciato quelle gravissime parole contro i suoi clienti.

Per il momento Alda D’Eusanio non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione in merito alle sue gravi affermazioni, vedremo cosa succederà nella prossima puntata del Gf Vip.