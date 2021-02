Vediamo insieme la fotografia che ha pubblicato nelle ultime ore la bellissima Jasmine Carrisi che ha lasciato tutti senza fiato.

Lei è la bellissima figlia, nata dall’amore di Al Bano e Loredana Lecciso, stiamo parlando di Jasmine Carrisi.

Vediamo insieme la fotografia che ha pubblicato in queste ore, lasciando tutti senza parole.

Jasmine Carrisi: décolleté in primo piano ed in bella vista

La sua carriera nel mondo della musica è iniziata da poco tempo, e per la precisione nell’estate dello scorso anno, ma la sua conoscenza è molto vasta, grazie anche al suo papà.

Jasmine Carrisi, infatti avendo come padre un mostro sacro della musica italiana e non, ha sicuramente delle conoscenze importanti per quanto riguarda questo campo.

Recentemente, abbiamo potuto ammirare anche il suo debutto in televisione, sempre al fianco di Al bano, nel reality The Voice senior.

Dove piano piano, si è riuscita a far conoscere per quello che vale e per la sua simpatia e spontaneità.

Ma torniamo al suo profilo social di Instagram, che è davvero molto amato e seguito, e nelle ultime ore ha lasciato tutti senza parole.

Jasmine, infatti, si mostra seduta su di un muretto, mentre viene baciata dal sole, ed indossa un paio di jeans, ed un top grigio, che mette in evidenza il suo décolleté e le sue splendide forme da donna.

Il volto, sembra assolutamente senza trucco, ed i capelli sono sciolti lungo le sue spalle, ad incorniciarle il volto.

L’immagine nel giro di pochissimo tempo ha ricevuto molti commenti e segni d’apprezzamento per la sua bellezza, davvero genuina e mai volgare.

Voi cosa ne pensate di questa immagine che ha pubblicato Jasmine Carrisi sul suo profilo social di Instagram?