Dopo la forte discussione tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi nella casa del Gf Vip, mamma Fariba è intervenuta sui social compiendo un folle gesto, i fan della influencer sono rimasti scioccati, ecco cosa ha combinato

Le tensioni nella casa del Gf Vip non sembrano placarsi, i concorrenti sembrano essere arrivati al limite dello stress, dopo più di quattro mesi reclusi in un container non vedono l’ora di riabbracciare i loro cari soprattutto dopo il grave incidente in cui ha perso la vita il fratello di Dayane Mello gli umori dei ragazzi non sono dei migliori, anzi ormai il gioco sembra essere passo in secondo piano.

Ma nella scorsa puntata in prima serata condotta da Alfonso Signorini, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno avuto una forte discussione, la modella italo-persiano ha preferito salvare Andrea Zelletta invece che il suo caro amico Zorzi, per questo motivo l’influencer ha deciso di tagliare i rapporti con la Salemi confessando che tra loro non c’è mai stata una vera amicizia ma solo una semplice conoscenza, nel frattempo fuori dal reality stanno accadendo delle strane situazione tra i parenti dei gieffini, scopriamo di cosa si tratta.

Fariba infuriata con Tommaso Zorzi, il forte gesto contro di lui

Da ora in poi ogni volta che i 💉💉 diranno che Giulia ha asfaltato qualcuno risponderò con questo video. Tommaso Zorzi vai e insegna a tutti come si affrontano le discussioni🔥#tzvip pic.twitter.com/LqZfGDdb8w — Emy✨🧸 (@anailime01) February 2, 2021

Dopo la forte discussione tra Tommaso e Giulia, in cui lui le ha fatto chiaramente capire che tra di loro non esiste nessuna vera amicizia, come si può vedere dal video qui sopra, è voluta intervenire sulla questione la sorella di Tommaso, Gaia, la quale si è scagliata contro le persone vicine alla Salemi accusandole di aver strumentalizzato il rapporto tra i due ragazzi, infatti si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social scrivendo “Comunque bisogna pesare le parole perché ‘cattiveria umana’ non si può sentire. Sinceramente io sono allibita dalla strumentalizzazione del loro rapporto fatta prima da Matteo, poi lo staff e infine la mamma. Sono passati da postare foto loro insieme come bff a fare aerei “strategici”, mentre Tommaso ha mantenuto una visione della loro amicizia” quindi Gaia non solo si è scagliata verso gli amici e la famiglia della Salemi ma anche contro la stessa Giulia per aver mentito sulla loro presunta amicizia, per questo motivo lo staff di Giulia ha deciso di replicare alle accuse della sorella di Tommaso qui sotto il post in questione:

Ma poco dopo è intervenuta anche la mamma di Giulia, Fariba, la quale ha inaspettatamente rimosso Tommaso dai suoi followers sui social decidendo quindi di non volerlo più seguire su Instagram, probabilmente si è offesa per alcune parole dette dall’influencer su sua figlia per questo avrebbe compito questo strano gesto.

Vedremo se i due ex amici riusciranno a risolvere i loro problemi, tutti ci auguriamo che possano andare avanti e dimenticare i rancori del passato.