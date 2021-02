La 37esima puntata del GF Vip è stata ricca di emozioni anche per Giulia Salemi che in lacrime ha spiegato il rapporto con la sorella adottiva. Le due non si vedono da più di 15 anni e ricordare l’infanzia passata con la sorella ha fatto scoppiare Giulia in un pianto liberatorio. Ecco che cosa è successo.

È stata una puntata ricca di colpi di scena l’ultima diretta serale del Grande Fratello Vip 5. Una delle protagoniste è stata la gieffina Giulia Salemi che, dopo aver raggiunto il resto dei concorrenti nella Casa a novembre, ha iniziato una love story con il gieffino Pierpaolo Pretelli che sta andando a gonfie vele.

Anche per questo è una dei vipponi più chiacchierati, ma questa volta la Salemi ha stupito tutti i telespettatori con un dettaglio sulla propria infanzia che fino agli ultimi giorni era rimasto ancora inedito: per un periodo della sua vita Giulia ha avuto una sorella adottiva di nome Nausika.

Le due, però, come ha fatto sapere, non si vedono da più di 15 anni. Un taglio drastico che ha lasciato il segno nella vita della giovane showgirl, soprattutto per il modo in cui le due sorelle hanno scelto di chiudere ogni rapporto. È stato proprio nel corso dell’ultima puntata che la 27enne la ha ricordata e non è riuscita a trattenere le lacrime in diretta. Ecco che cosa è successo.

È stata la prima volta in cui Giulia Salemi ha parlato della sorella pubblicamente, dopo tanti anni di popolarità e di silenzio.

Sicuramente è un argomento che non a caso l’influencer ha voluto mantenere segreto per così tanto tempo: durante il racconto in diretta al Grande Fratello Vip infatti è risultato molto evidente come la Salemi abbia ancora molte difficoltà nel parlarne, segno che l’evento l’ha segnata molto.

Il rapporto di Giulia Salemi con la sorella Nausika

La gieffina si è così finalmente sfogata alle telecamere del reality raccontando del rapporto che la legava a Nausika.

All’inizio gelosa delle attenzioni che i genitori le dedicavano, piano piano Giulia si è affezionata sempre più alla sorella, fino a che la mamma biologica è tornata per prenderla e portarla via con sé per sempre, causando la rottura definitiva dei rapporti tra le due.

Una grande sofferenza per la 26enne, che ai compagni ha raccontato: “I sensi di colpa non mi hanno mai abbandonata, perché non sono stata una sorella esemplare“.

Giulia infatti ha capito di provare per Nausika un affetto profondo solo quando era ormai troppo tardi: “Mi sono resa conto di quanto la amassi e quando l’ho persa mi sono sentita svuotata. Poi nel corso della mia vita l’ho cercata ma ho sempre trovato un muro“.

Giulia e Nausika: un riavvicinamento?

Le sue parole hanno emozionato tutto il pubblico da casa che ha sperato in un riavvicinamento tra le due. Riavvicinamento che non sembra però così impossibile: solo pochi giorni prima infatti proprio Nausika ha rilasciato alcune dichiarazioni dicendo di non essersi affatto scordata della sorella. Parole che, una volta riportate in diretta da Alfonso Signorini a Giulia hanno fatto scoppiare quest’ultima in un pianto di felicità, regalando ai telespettatori un momento molto toccante.

A coronare il tutto ci ha pensato il conduttore, invitando Nausika in studio. La ragazza accetterà? I fan si augurano di sì. Non resta che continuare a seguire la vicenda per capire come finirà.