GF Vip, la romantica e pazza proposta di Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi

Sta facendo sognare tutti i fan della coppia la proposta che all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 Pierpaolo Pretelli ha fatto alla sua dolce metà Giulia Salemi: ecco le sue parole d’amore.

Sta continuando a gonfie vele la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip: a dare un ulteriore scossone al rapporto ci ha pensato Pierpaolo che a Giulia nelle ultime ore ha fatto una proposta del tutto inaspettata. Le sue parole sono state notate dai telespettatori e i fan della coppia ne hanno gioito scatenandosi sul web. Ecco che cosa ha detto il gieffino alla sua dolce metà.

Ormai è risaputo, la famosa Casa di Cinecittà non è solo luogo di violenti litigi e insulti: tante volte il famoso programma di Canale 5 fa anche sbocciare l’amore tra due concorrenti.

Così è andata per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli il quale, dopo essersi ripreso dalla sbandata per l’ex gieffina Elisabetta Gregoraci che è restata una sua “amica speciale”, si è consolato tra le braccia della bella italo-persiana Giulia, entrata nel reality solo ad inizio novembre.

La romantica proposta di Pierpaolo a Giulia

Nonostante le prime insicurezze dovute ad un mancato appoggio alla love story da parte della famiglia di lui, adesso la storia tra i due innamorati sta andando a gonfie vele e i due piccioncini sono inseparabili l’uno dall’altra, tanto da passare gran parte della giornata insieme.

Forse anche per questo motivo è arrivata l’inaspettata proposta di Pierpaolo Pretelli per la sua dolce metà.

Nonostante la partecipazione al reality show permetta loro di trascorrere tantissimo tempo insieme, infatti, prima o poi finirà e i due non vedono l’ora di viversi la loro storia d’amore anche al di fuori della Casa, nel mondo esterno.

Leggi anche -> GF Vip Dayane, il dettaglio nel disegno della figlia prima della morte dello zio

Leggi anche -> GF Vip. Alda D’Eusanio shock sulla Rai: “Ecco perché mi portarono fuori dallo studio”

Quello al mondo reale potrebbe essere però un passaggio molto brusco per la loro storia dato che i due vivono in due città molto distanti tra loro: Giulia a Milano mentre Pierpaolo a Roma. Proprio per questo in un momento di confidenze in giardino Pretelli ha pronunciato la fatidica frase che ha mandato in visibilio tutti i fan che tifano per la coppia: “Quando è che ti trasferisci a Roma?“, le ha chiesto tranquillo. “Quando mi inviti“, gli ha risposto subito lei. “Ti ho già invitata“, le fa eco lui, specificando che l’invito è proprio di andare a vivere nella propria abitazione.

“La cena la preparo io, ti faccio i piatti gourmet“, le ha promesso Pierpaolo, pregustando già quello che potrebbe essere il futuro insieme a lei. Un’opportunità, quella di trasferirsi a Roma, che la Salemi come ha fatto sapere stava valutando già da tempo e che con questa offerta di Pierpaolo non potrà certo rifiutare.

Il sui social i fan della coppia alla notizia si sono scatenati, condividendo numerosi post e tweet con i due protagonisti: eccone qualche esempio.