Vediamo insieme le anticipazione per l’ultima puntata di Mina Settembre che andrà in onda domenica 14 febbraio, che lasciano senza parole.

La fiction che è andata in onda per 5 puntata sulla Rai, ovvero Mina Settembre ha avuto un grandissimo seguito di pubblico, e si vocifera già che sia in preparazione la seconda stagione.

Ma vediamo insieme alcune anticipazioni, davvero particolari per la prossima puntata, che è l’ultima, forse per quest’anno.

Mina Settembre anticipazioni: finale inaspettato per la serie!

La prossima domenica, sarà l’ultima per quanto riguarda la tanto amata fiction della Rai, ovvero Mina Settembre.

Il programma era iniziato in sordina, ma è successivamente esploso, tanto da far pensare ad una seconda serie, mentre la prima finirà domenica prossima.

Ma in molti si chiedono, chi alla fine riuscirà a rubare il cuore alla bellissima ed altrettanto brava, Mina, interpretata da Serena Rossi?

Dalle varie anticipazioni, sappiamo che domenica prossima ci saranno due episodi, e che Mina dovrà gestire due casi molto particolari, e complessi.

Nel primo appuntamento, dovrà gestire qualcosa che la tocca da vicino e che ha che fare con il padre, dove scoprirà qualcosa che non poteva assolutamente immaginare.

Riuscirà poi alla fine a scoprire la verità sull’uomo, ed a ricostruire il passato, ed accanto a lei ci sarà Claudio, che non la lascerà mai da sola.

Mentre Domenico, sarà assente e sfuggente, ed accetterà anche un lavoro in una clinica privato, abbandonando così il consultorio dove lavora con Mina.

Insomma ci aspetta un finale di stagione davvero emozionante, e secondo voi, poi Mina si riavvicinerà definitivamente al marito Claudio? Verrà fatta anche la seconda stagione del programma? E la verità sul padre quale sarà, avete delle idee?