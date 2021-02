Hanno fatto molto discutere le parole di Maria Teresa Ruta sul flirt con Francesco Baccini: durante il confronto in diretta la Ruta ha fatto un passo indietro e ha ammesso quale è la verità sul loro rapporto. Ecco che cosa è successo nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip.

Dopo giorni di indiscrezioni e di voci sul presunto flirt tra Maria Teresa Ruta e il cantautore Francesco Baccini, finalmente si è arrivati ad un confronto diretto tra i due: è successo nella puntata del Grande Fratello Vip 5 di lunedì 8 febbraio durante la quale Maria Teresa ha dovuto fare un passo indietro sulle proprie dichiarazioni, rivelando la verità una volta per tutte. Ecco come è andata.

Hanno fatto molto chiacchierare le parole pronunciate nella Casa del GF Vip da Maria Teresa Ruta, che ai coinquilini la scorsa settimana aveva confessato di avere avuto un flirt in passato con il cantautore Francesco Baccini.

Parole subito smentite dal figlio di lui Michael che, intervenuto a LIVE Non è la D’Urso, aveva rivelato la versione dei fatti del padre con il quale si era confrontato dopo aver sentito le parole della Ruta in tv.

Ancora però un confronto diretto tra i due protagonisti della vicenda non c’era stato, o almeno fino alla diretta serale del Grande Fratello Vip di lunedì 8 febbraio. Alfonso Signorini infatti ha invitato l’uomo in trasmissione per poter parlare di persona con la Ruta, e il loro incontro ha dato modo ai due di chiarirsi una volta per tutte, causando un dietro-front di Maria Teresa che è tornata sui propri passi, ammettendo di aver detto delle falsità.

Francesco Baccini e Maria Teresa Ruta, il confronto in puntata

“Era il 2002 o 2003“, ha iniziato a raccontare Baccini, interpellato da Alfonso Signorini sulla questione, “avevo appena presentato una canzone a Sanremo“.

Come il cantautore ha ricordato, infatti, quello era stato un periodo difficile per lui perché il suo brano non era stato accettato dalla giuria. “Fu bocciato e io mi incazzai tantissimo, perché ci credevo molto“, ha infatti ammesso Francesco. Così, una volta iniziato il Festival canoro, il cantautore cercò di tirarsi su il morale seguendolo in compagnia a casa di Marie Teresa Ruta, che in quel periodo sentiva spesso.

“I figli di lei erano andati a dormire e io ero lì con lei, depresso, a guardare il Festival. C’è stato un momento di tenerezza, tipico di quando consoli uno che è depresso, ma è stato solo quello: una roba da scuole medie“.

Il momento di tenerezza, però, è stato interrotto dal ritorno a casa di un uomo arrabbiato, chiavi della casa in mano. Nonostante Maria Teresa per lui non provasse un sentimento d’amore, l’uomo era un grande punto di riferimento nella sua vita in quel periodo e i due hanno iniziato a discutere. “Io allora ho preso il cappotto zitto zitto e me ne sono vado via, di filato. E non ci siamo mai più sentiti. Quella è stata l’ultima volta che ci siamo visti“, ha raccontato il cantautore.

Baccini: “Pensavo fosse sposata”

Nessun flirt tra i due quindi, come invece era stato dichiarato dalla donna, reso ancora più evidente dalle parole di Baccini: “Io pensavo che lei fosse sposata, lo ho sempre pensato“. Riguardo al primo incontro tra i due a casa di Maria Teresa, il cantautore inoltre ha detto: “Non mi sono mai posto nessun problema perché sapevo che fosse la moglie di Amedeo Goria e quindi sono andato a casa sua, a cena, tranquillo come una Pasqua. Abbiamo mangiato e parlato di musica e poi ci siamo messi a suonare anche con Guenda, che allora era ancora piccola, poi la serata era finita. Ci siamo scambiati dei messaggi ma non c’è mai stato nulla di altro“.

E le parole pronunciate da Maria Teresa ai coinquilini del GF Vip? Sono delle falsità. Come lei stessa ha ammesso durante il confronto infatti è vero che tra i due non è mai avvenuto niente, e la sua versione dei fatti che vedeva Guenda come colei che aveva beccato i due sul divano intenti in effusioni è stata sbugiardata. Grave colpo per la Ruta, che è stata così accusata di essere falsa ed è finita in nomination.