Elisabetta Gregoraci compie gli anni e dagli ex gieffini della casa riceve un magnifico regalo in diretta e nello studio di Canale 5

Pochi giorni fa Elisabetta Grergoraci ha compiuto gli anni. Dal suo profilo Instagram, non sono mancati i messaggi di affetto da parte dei suoi fan e nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, anche i suoi ex coinquilini le hanno voluto fare un regalo. La produzione, infatti, nel pomeriggio ha invitato i ragazzi a preparare una caprese e a consegnargliela in serata. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

Compleanno Elisabetta Gregoraci: il regalo dei gieffini

Elisabetta Gregoraci come in tutte le puntate, anche ieri è stata ospite nello studio di Canale 5. La modella calabrese si è presentata con un abito nero sensualissimo, con delle trasparenze da urlo. La show girl ha fatto perdere la testa a tutti e come sempre si è rivelata la numero 1 in assoluto.

La produzione del Grande Fratello Vip, come detto in precedenza ha invitato i ragazzi a prepararle una torta di compleanno e per l’occasione sono arrivati tutti in studio. Prima è arrivato Tommaso Zorzi, seguito da Andrea Zelletta e Andrea Zenga.

Per tutti è stata una grande emozione, dopo così tanto tempo chiusi nella Casa di Cinecittà. Infine, è arrivato il turno di Pierpaolo Pretelli, che con felicità ha fatto gli auguri a Elisabetta. Quest’ultimo è rimasto per qualche altro minuto e come sempre si è trovato ad affrontare il solito discorso.

Il ringraziamento della Gregoraci

Alfonso Signorini ha subito preso la palla al balzo per parlare con Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci. Come in molti sapranno durante la settimana sulla casa di Cinecittà è volato un aereo a favore della show calabrese e di Ariadna Romeo, madre del suo bambino. Un aereo che ha messo molto in imbarazzo Giulia Salemi che ancora una volta si è sentita “esclusa” dalla vita di Pretelli. La Gregoraci ha detto la sua al riguardo, senza risparmiare Giulia.

Inizialmente ha ringraziato tutti coloro che continuano a sostenerla sebbene non sia più una concorrente. Detto ciò, ha spiegato di aver visto “un aereo dell’amore, che non era contro Giulia”. Secondo Elisabetta, i fan avrebbero pensato di fare un complimento a due donne che si sono scambiate qualche chiacchiera e pare si apprezzino molto.