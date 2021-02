Colpo di scena a Uomini e donne, la blogger Deianera Marzano afferma che Davide Donadei e la sua scelta Chiara si sono incontrati spesso

A distanza di una settimana dalla scelta del tronista Davide Donadei si sta scatenando un vero e proprio gossip, che potrebbe cambiare molte cose. A lanciare l’indiscrezione Deianera Marzano che su Instagram ha lanciato una vera e propria bomba. La blogger ha detto che ha ricevuto molte segnalazione sul giovane e su Chiara: i due pare si conoscessero prima che lei scendesse a corteggiarlo. Ma andiamo a vedere i dettagli del caso.

Chiara Rabbi e Davide Donadei già si conoscevano?

Mancano pochi giorni alla messa in onda della scelta del tronista di Uomini e donne. A rovinare questo splendido momento sarebbero tali voci che ormai circolano in rete con insistenza. Da ieri, infatti, Deianera si è fatta portavoce di una serie serie di segnalazioni su Davide Donadei, riguardante proprio una presunta conoscenza con Chiara prima della sua partecipazione al programma.

La Marzano ha condiviso sul suo account ufficiale un messaggio ricevuto da una fan di Maria De Filippi che ha ammesso: “Mi dispiace molto per Beatrice, ma io so che Chiara veniva spesso a Parabita, il paese dove Davide ha il suo locale”. A quanto pare a scriverle non è stata solo una persona ma tante e hanno deciso di parlare dopo aver saputo che la Rabbi è stata proprio la scelta del tronista.

Pettegolezzi sul tronista di Uomini e donne

C’è da dire che se tali voci fossero vere, Davide Dondei rischierebbe grosso, in quanto avrebbe preso in giro in giro tutto il pubblico e la stessa Maria De Filippi. a conoscenza tra il giovane e Chiara è iniziata ufficialmente lo scorso autunno, quando la Rabbi ha deciso di scendere le scale di Uomini e donne tentando di conquistare il pugliese molto preso da Beatrice.

Ovviamente, per adesso questi restano solo rumors e indiscrezioni e se tutto ciò dovesse essere confermato in molti sicuramente cambieranno idea sulla neo coppia. Per ora non ci resta altro che aspettare e soprattutto assistere alla scelta che verrà trasmessa tra pochi giorni.