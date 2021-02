Raffaella Fico, il selfie allo specchio mostra un dettaglio bollente: “Spettacolare”

Raffaella Fico ha pubblicato una foto su Instagram che ha raccolto tantissimi consensi tra i suoi follower colpiti da un dettaglio bollente

La showgirl ha conquistato il web con uno scatto che ha mostrato ancora una volta la sua straordinaria bellezza e sensualità. L’ex di Mario Balotelli nelle ultime settimane si diverte a lanciare continue provocazioni ai suoi fan, che non possono fare altro che complimentarsi con lei ad ogni pubblicazione. Attivissima sui social, su Instagram sembra aver trovato la sua dimensione. Con foto e video che la fanno apparire in tutta la sua esaltante perfezione fisica. Ma non solo. Infatti ci sono anche le sue curve da capogiro a fare il giro del web e delle bacheche, con tantissimi commenti che le arrivano, anche con paragoni impegnativi e scomodi. “Sembri Sophia Loren” le ha scritto un follower qualche giorno fa a commentare un post dove si affaccia dal balcone mostrando una scollatura evidente.

Raffaella Fico resta una delle bellezze principali sul palcoscenico televisivo. La showgirl napoletana con l’ultimo post che ha pubblicato è stata definita irresistibile. Non solo bellezza straripante, ma anche un dettaglio bollente da uno scatto che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione. Tantissimi i messaggi da parte dei follower che hanno voluto mostrarle tutto il loro affetto ma soprattutto il gradimento. Anche con commenti che sono andati forse oltre. Come per esempio le è accaduto con il paragone scomodo con la Loren. Lei non ha quasi mai risposto a tutti questi elogi, facendo intendere comunque che le fanno molto piacere. Il selfie allo specchio ha mostrato intimo e décolleté, con il bianco e nero ed il gioco del vedo non vedo che ha entusiasmato ancora di più tutti i suoi ammiratori. Che crescono sempre di più, così come il gradimento nei suoi confronti. Foto postata sotto, a voi i commenti.