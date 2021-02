Guenda Goria ha fatto sentire la propria voce: su Twitter è intervenuta a difesa di mamma Maria Teresa Ruta, accusando Francesco Baccini, entrambi recentemente finiti nel centro del gossip a causa di un presunto flirt tra i due rivelato proprio da Maria Teresa. Ecco che cosa ha detto Guenda.

Guenda Goria è dovuta intervenire pubblicamente molte volte in passato per difendere la madre Maria Teresa Ruta, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 spesso vittima di pesanti scherzi o di prese in giro, e anche questa volta la giovane non si è risparmiata scagliandosi su Twitter contro il cantautore Francesco Baccini. Il cantante infatti era intervenuto in diretta durante l’ultimo appuntamento serale del reality per sbugiardare davanti a tutti Maria Teresa Ruta, scatenando però una reazione molto contrariata da parte della figlia. Ecco che cosa è successo e quale è stata la reazione di Guenda.

Non sono per niente piaciute a Guenda Goria le parole e i modi che Francesco Baccini ha usato nei riguardi di Matia Teresa Ruta durante il loro confronto nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Ma che cosa è successo? Per capirlo occorre fare un passo indietro.

Tutto ha avuto inizio quando nella Casa del GF la Ruta si è lasciata andare in una confessione ai coinquilini, rivelando di avere avuto un flirt con Francesco Baccini avvenuto ormai quasi vent’anni fa.

Il famoso cantante però, avendo sentito le parole della donna, ha tenuto a specificare che tra loro invece non c’è mai stato nulla, e lo ha fatto durante la diretta serale del reality, sbugiardandola davanti a tutti in un confronto con la donna che ha fatto molto chiacchierare.

Una doccia fredda per la Ruta, per i coinquilini e per i telespettatori da casa, che in buona parte hanno accusato la donna di essere una falsa e stratega che racconta fandonie solo per far parlare di sé ed arrivare così alla tanto ambita puntata finale del programma di Canale 5.

Guenda Goria: parole infuocate su Twitter

Ma a Guenda, figlia di Maria Teresa e del suo ex marito Amedeo Goria, non sono per niente andati giù i modi di Baccini e anzi su Twitter lo ha accusato di essere una persona sgarbata. “Questa ossessione della verità a tutti i costi. A volte si omette qualcosa per tutela di persone terze“, ha iniziato a scrivere nel tweet.

Il riferimento è alla figura maschile rientrata a casa che ha “sorpreso” i due sul divano di cui ha parlato il cantautore, che nella versione del racconto di Maria Teresa era sostituita proprio dall’allora piccola figlia Guenda. Una questione di riservatezza, questo starebbe alla base della “bugia” detta dalla gieffina Ruta, che ha evitato di citare la presenza dell’uomo per non svelarne l’identità, mettendolo in mezzo a tutta la questione.

“I racconti ingentiliti hanno a che fare con il garbo e non con la menzogna. E di garbo Francesco Baccini non ne ha avuto“, ha infine concluso la giovane, aggiungendo poi in un tweet successivo: “Se ti reincontro… Facciamo due chiacchiere!”

Una cosa è certa: Guenda sicuramente non le manda a dire ed è sempre pronta a “scattare” quando si tratta della propria adorata madre: chissà se a Maria Teresa nella Casa arriveranno le parole della figlia.

Questa ossessione della verità a tutti i costi? A volte si omette qualcosa per tutela di persone terze. I racconti ingentiliti hanno a che fare con il garbo e non con la menzogna. E di garbo Francesco Baccini non ne ha avuto. — Guenda Goria (@guenda_ggoria) February 9, 2021