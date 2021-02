Gf Vip: Andrea Zenga rifiuta l’invito della sorella di Zelletta “non è il mio tipo”

Andrea Zenga da il due di picche ad Alessia Zelletta, qualche ora prima lei si era dichiarata pubblicamente chiedendogli un appuntamento una volta uscito dalla casa, ma lui non è sembrato molto felice di questa proposta, ecco cosa ha confessato il figlio di Walter Zenga

Nella puntata di lunedì 8 febbraio del Gf Vip i concorrenti hanno vissuto moltissime emozioni e colpi di scena, tra le varie cose Andrea Zenga ha conosciuto la sua pretendente, Alessia, sorella di Andrea Zelletta, la quale in più di un’occasione si è dichiarata attratta dal vippone, ovviamente suo fratello non è molto felice della situazione essendo molto geloso di Alessia.

Ieri sera finalmente la sorella di Andrea Zelletta ha finalmente avuto la sua occasione e si è dichiarata pubblicamente a Zenga, chiedendogli di andare a prendere un aperitivo una volta uscito dalla casa e ha anche aggiunto che lei non accetta una risposta negativa, Zenga ovviamente essendo molto timido ed educato ha solo risposto con un sorriso imbarazzato, lei però ha continuato ad insistere e fargli complimenti vediamo le sue parole:

“Sei genuino, molto pulito, molto vero e molto tranquillo, io sono un po’ pazza e un po’ frizzante, tu giustamente mi hai detto che non mi conosci ed infatti sono qua. Fuori ci facciamo un aperitivo solo noi due, poi vediamo, non sono una che accetta un no come risposta“.

La ragazza spigliata e diretta ha avuto molto successo in studio ma a non essere dello stesso pensiero è stato Zenga, anche perché come ben sappiamo negli ultimi giorno anche Rosalinda Cannavò ha dimostrato un certo interesse verso di lui e anche Andrea sembra ricambiare, proprio per questo motivo dopo la fine della diretta, il figlio di Walter, ha confessato a Zelletta cosa pensa di sua sorella e la risposta non è quella che Alessia voleva sentirsi dire, scopriamo di cosa si tratta.

Andrea Zenga rifiuta drasticamente la sorella di Zelletta, “non è il mio tipo”

E che guerra sia! Andrea Zenga potrebbe essee conteso tra Rosalinda e… Alessia Zelletta! FIRST REACTION… 😱 #GFVIP pic.twitter.com/pdvhDKHtJa — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 8, 2021

Dopo la fine della puntata i ragazzi, come di consueto, si sono messi a discutere di come fosse andata la serata e dopo qualche minuto Andrea Zelletta ha fatto la domanda fatica a Zenga “cosa pensi di mia sorella?” lui questa volta è andato dritto al punto senza troppi imbarazzi e ha detto “Esteticamente non è il mio tipo. Non c’è un perché, è una bela ragazza, ma…Non è proprio il mio tipo. Mi cattura di più una ragazza all’apparenza insicura” quindi il figlio dell’allenatore sembra proprio non essere attratto da Alessia, in molti sul web dicono che il motivo sia riconducibile al suo sentimento verso Rosalinda, infatti i due negli ultimi giorni sembrano sempre più vicini, ma come detto dalla stessa vippona per il momento è ancora fidanzata con Giuliano.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni e cosa dirà Alessia Zelletta in merito a questo rifiuto, non ci resta che aspettere.