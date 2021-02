La bellissima Selvaggia Roma, ha pubblicato una immagine in primo piano su Instagram, che ha bloccato tutti i suoi follower, e non solo.

Non possiamo non dire che sia una ragazza bellissima, stiamo parlando di Selvaggia Roma, che nelle ultime ore ha pubblicato una sua immagine su Instagram, davvero sensuale.

Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta, e soprattutto cosa indossava.

Selvaggia Roma: il vestito non contiene il prosperoso décolleté

Una ragazza bellissima che ha aumentato in modo notevole la sua notorietà grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, stiamo parlando ovviamente di lei Selvaggia Roma.

La sua sensualità è evidente e non è possibile negarla, tutte le sue curve sono perfettamente esaltate e sostenute da tutto quello che indossa.

Ma nella serata di ieri, si è preparata per partecipare all’appuntamento settimanale in prima serata con il Grande Fratello.

La scelta dell’abito è ricaduta su un’ampia gonna, ed un top con scollo a cuore, che a stento è riuscito a contenere il suo florido e prosperoso décolleté.

Come lei stessa lo ha definito, era un’abito da principessa, che ha incantato tutti, è anche vero, che nella serata di ieri, tutte le donne erano bellissime come sempre.

Nei vari commenti, sotto la fotografia dopo la fine del programma, in tanti hanno apprezzato la scelta dell’abito che esaltava le sue forme, ma come spesso accade c’era anche qualche disappunto, perché si commenta che il suo décolleté è stato aiutato dal chirurgo e quindi non è tutto naturale.

E voi cosa ne pensate della partecipazione di Selvaggia Roma, al Grande Fratello vip? Ha fatto bene così avete conosciuto questa ragazza che magari prima non conoscevate?

Secondo voi chi vincerà il programma? Stando alle varie voci del web, sembra che sia Dayane Mello, o Tommaso Zorzi, siete d’accordo oppure il vostro preferito, o preferita è un’altro?