Gerry Scotti, sui social la prima tenera foto con la nipotina: fan entusiasti

Gerry Scotti è tornato sui social dopo settimane di assenza e su Instagram ha pubblicato la prima foto in compagnia della nipotina, nata lo scorso 15 dicembre: la dolce foto ha intenerito i fan.

Una passeggiata nei parchi con la piccola nipotina Virginia è stata l’occasione per Gerry Scotti per farsi ritrarre insieme alla nuova arrivata in famiglia e postare poi la foto su Instagram.

Il noto conduttore tv è così ritornato sui social, regalando ai seguaci la prima immagine in compagnia della nipote e scherzando con i followers: “È da un po’ che non vi saluto, sono molto impegnato“.

A quanto pare Gerry Scotti si diverte molto a fare il nonno, tanto da prendersi una pausa dal lavoro per poter dedicare interamente il proprio tempo alla piccola Virginia.

La bambina è nata lo scorso 15 dicembre dall’amore tra il figlio Edoardo Scotti e la moglie Ginevra Piola, che hanno regalato al famoso conduttore la gioia della prima nipotina.

Gerry è al settimo cielo per il suo nuovo ruolo di nonno provetto e lo dimostra il tenero scatto che ha postato sul suo profilo personale di Instagram, nel quale viene fotografato mentre, entusiasta, spinge il passeggino della piccola Virginia, portandola insieme a lui in una rilassante passeggiata immersa nel verde del parco cittadino.

Finalmente, dopo il ricovero per Covid che aveva preoccupato tutti i familiari e i fan, Gerry Scotti può tirare un sospiro di sollievo e godersi il tempo in compagnia dei suoi affetti più cari. La pausa presa dal lavoro infatti gli permette di passare molto tempo con la nipotina, alla quale si sta dedicando completamente, trasformandosi così in un “nonno a tempo pieno”.

Edoardo Scotti e Ginevra Piola: genitori riservati

Pur essendo figlio di un personaggio che è entrato nelle tv e nella quotidianità di tutti gli italiani, Edoardo Scotti è sempre riuscito a mantenersi lontano dal mondo dello spettacolo e dai flash dei paparazzi, preservando così la propria privacy e quella della moglie Ginevra Piola, una giovane giornalista che collabora da qualche anno con la Mediaset.

Il figlio del conduttore ha quasi 29 anni e pur essendo cresciuto nel mondo dello spettacolo ha deciso infatti di mantenersi dall’altra parte della telecamera, lavorando come aiuto regista per diverse trasmissioni televisive.

Anche sui social la coppia è molto riservata, tanto che a pubblicare la prima foto della bambina è stato proprio nonno Gerry.