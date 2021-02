Uomini e donne: Sophie Codegoni ha scelto, ecco chi è il fortunato

Oggi è stata registrata la scelta di Sophie Codegoni che finalmente si è decisa a portare a casa il suo corteggiatore preferito

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che Sophie Codegoni nella registrazione di oggi, 9 febbraio, ha fatto la sua scelta. Dopo 4 mesi sul torno, la 18enne ha voluto concludere il suo percorso nel programma di Maria De Filippi scegliendo il suo corteggiatore preferito. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli di ciò che è accaduto.

Sophie Codegoni ha fatto la sua scelta

Una puntata molto emozionante e ricca di colpi di scena, quella che si è registrata oggi a Uomini e donne. La tronista Sophie ha deciso di terminare il suo trono e scegliere ci almeno fino ad oggi le ha fatto battere il cuore. Dopo Davide Donadei, che ricordiamo ha scelto Chiara, anche la Codegoni si è detta pronta per questo “grande passo”.

Maria De Filippi ha fatto entrare i due nuovi tronisti e la 18enne che per l’occasione ha indossato un abito lungo dorato e pieno di pailettes. Presenti in studio anche la Davide e Chiara, molto felici di assistere a questo momento. Come sempre la padrona di casa ha mandato in onda i best moment dei due corteggiatori, Matteo e Giorgio. Subito dopo si è passati alla scelta…

Terminato il percorso della tronista 18enne che ha scelto Matteo

Sophie Codegoni dopo aver rivisto attraverso il led i momenti più belli trascorsi con Matteo e Giorgio si è seduta al centro dello studio e ha fatto la sua scelta e con grande entusiasmo ha preferito Matteo. Una scelta che al pubblico sembrava già scontata da tempo, dato che fin dal primo istante che si sono incontrati la tronista ha sempre avuto un debole per il 20enne.

Proprio durante la puntata andata in onda ieri, Sophie aveva ammesso di essere più convinta e di avere una preferenza. C’è stato un corteggiatore che ha pensato più dell’altro e arrivati a questo punto sembra proprio che si riferisse al Ranieri. Infine, c’è da aggiungere anche che Giorgio è arrivato molto tempo dopo rispetto a Matteo ma nel suo breve percorso è riuscito comunque a catturare l’interesse della ragazza.