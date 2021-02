Raffaella Fico irriconoscibile dai tempi del GFVIP: ecco come è cambiata la show girl napoletana soprattutto dopo la nascita della figlia Pia

Anche se non è più in televisione come un tempo, Raffaella Fico continua ad essere molto amata e seguita sui social. La modella napoletana nel corso del tempo, soprattutto agli inizi della sua carriera è stata al centro di numerose polemiche. Una fra tutte, la relazione con Mario Balotelli ma anche altri flirt come quello con il portoghese Cristiano Ronaldo. Prima, ancora, lo scandalo della verginità, dove nei primi 2000, Raffaella mise all’asta il suo corpo per per un milione di euro. Ovviamente, si è trattato solo di una mossa pubblicitaria alla quale poi ne ha parlato molto tempo dopo. Intanto, in molti, hanno notato anche un certo cambiamento nella sua persona, sopratutto a livello fisico.

Raffaella Fico trasformata dalla chirurgia: prima e dopo

Raffaella Fico è diventata famosa entrando nella casa del Grande Fratello nel 2008. Da allora sono passati 13 e possiamo dire che oggi è ancora più bella. All’epoca del GF, la showgirl, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo fino a diventare oggi una nota influencer.

Nel corso di tutto questo tempo, oltre alla sua carriera è cambiato anche il proprio volto. La giovane si è sottoposta a diversi interventi di chirurgia plastica che dalla bellezza naturale l’hanno trasformata secondo alcuni in una sorta di fotocopia di Angelina Jolie.

Raffaella sul proprio account Instagram posta continuamente foto e video, e guardandola con attenzione davvero è impressionante il suo cambiamento nel volto. Oltre a dare volume al seno, pare che abbia alzato gli zigomi e sopratutto gonfiato tantissimo le labbra:

La critica dei fan

Raffaella Fico come già detto in precedenza è cambiata molto rispetto ai suoi esordi in tv. La show girl napoletana possiamo dire che è sempre affascinante, ma non tutti sono d’accordo. Intatti, dando uno sguardo sui social sotto alla sue foto, in tanti commentano in modo negativo, sottolineando la bellezza naturale che aveva un tempo, prima di esagerare con i ritocchini.