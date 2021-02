Dayane Mello: il fratello Juliano salta l’ospitata da Barbara D’Urso, svelato il motivo

Il fratello di Dayane Mello, Juliano, all’ultimo minuto ha deciso di non collegarsi in studio a Live Non è la D’Urso, Barbara ha spiegato il perché di questa scelta, vediamo cosa ha confessato la conduttrice

Come ormai ben sappiamo all’interno della casa del Gf Vip il clima tra i concorrenti è molto cambiato, dopo la scoperta del tragico incidente che ha coinvolto suo fratello minore nel quale ha perso la vita, ora i ragazzi non pensano più al gioco ma il loro unico obbiettivo è dare forza a Dayane, la quale ha deciso di restare nel reality non potendo raggiungere la sua famiglia in Brasile a causa dei divieti di spostamento per il Covid. La modella brasiliana dopo la triste notizia ha voluto immediatamente rientrare nella casa avendo bisogno di abbracciare le persone che le vogliono bene, ormai infatti i concorrenti, convivendo insieme da più di quattro mesi, sono diventati una sorta di famiglia allargata e infatti hanno subito dimenticato le discussioni inutili del passato cercando di rimanere uniti e vicini a Dayane.

Ieri sera sarebbe dovuto essere in collegamento dal Brasile a Live Non è la D’Urso, Juliano fratello di Dayane Mello, per raccontare della tragica notizia che ha colpito Lucas, il fratello minore della famiglia, il quale ha perso la vita inaspettatamente a soli 26 anni, ma all’ultimo minuto la conduttrice ha rivelato che Juliano ha deciso di non presentarsi, ecco il perché di questa scelta.

Barbara D’Urso rivela perché il fratello di Dayane Mello, Juliano, non è presente in studio

Il fratello di Dayane Mello Juliano non se la sente di apparire più in televisione. Noi rispettiamo il suo dolore 💔 #noneladurso pic.twitter.com/OKrVcqk7rJ — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 7, 2021

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di Live Non è la D’Urso, programma seguitissimo da molti appassionati del Gf Vip, visto che la famosa conduttrice tratta diversi temi legati al reality, infatti si è anche parlato del tragico incidente in cui ha perso la vita il fratello minore di Dayane Mello, Lucas e per questo motivo si sarebbe dovuto collegare dal Brasile l’altro fratello più grande, Juliano. All’ultimo minuto Barbara ha spiegato che Juliano non ci sarebbe stato perché ha preferito non rilasciare dichiarazioni a causa del troppo dolore che lui e tutta la sua famiglia stanno vivendo in questo momento. Il ragazzo quindi ha deciso di non presentarsi e ha anche chiesto, ovviamente, di rispettare la sua decisione. La D’Urso ha giustamente dovuto spiegare al pubblico di questa scelta, visto che ormai la sua ospitata era stata annunciata e in molti si sono collegati solo per vedere questo momento.

Come si può vedere dal video qui sopra la conduttrice ha confessato “Noi annunciamo gli ospiti solamente quando abbiamo la certezza, quando abbiamo la conferma scritta che saranno con noi. Avevamo annunciato anche Juliano, il fratello di Dayane Mello, ma poco prima della diretta ci ha fatto sapere che non se la sente assolutamente di apparire e di parlare in televisione. E quindi, noi ovviamente abbiamo rispettato la sua sofferenza, perché stava veramente male” scelta che tutti, sia il pubblico che Barbara D’Urso hanno capito e accettato per questo momento così tragico per tutta la sua famiglia.

Al posto di Juliano alla fine è arrivata in studio Cindy, una cara amica di Dayane, la quale ha spiegato in modo impeccabile e rispettoso il periodo critico che la famiglia Mello sta passando in questo momento.