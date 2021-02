GF Vip Amedeo Goria, dichiarazione d’amore per l’ex Maria Teresa Ruta

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip Amedeo Goria si lascia andare in una dichiarazione d’amore per l’ex Maria Teresa Ruta, lasciando tutti di stucco: ecco quali sono state le sue parole.

Le parole di Amedeo Goria pronunciate durante l’ultimo appuntamento serale del Grande Fratello Vip 5 di venerdì 5 febbraio non hanno stupito unicamente la diretta interessata Maria Teresa Ruta ma anche tutti i telespettatori a casa.

I fan del programma hanno infatti seguito incollati allo schermo la trentasettesima puntata del reality che ha avuto come protagonista non solo Dayane Mello e il suo dolore per la perdita prematura del fratello ma anche i numerosi colpi di scena avvenuti durante la diretta.

Uno di questi è stato il videomessaggio di Amedeo Goria, ex della Ruta nonché padre di Guenda Goria (presente in studio), che ha fatto una dichiarazione d’amore proprio alla concorrente del GF Vip. Ecco come è andata.

Una puntata ricca di colpi di scena e di forti emozioni. Oltre al tema centrale di Dayane Mello in profondo lutto per la morte del fratello 26enne, infatti, ci sono stati molti confronti dei gieffini con i loro cari fuori dalla Casa che in queste ultime ore stanno facendo molto parlare.

Tra gli eventi più discussi della serata c’è lo scambio avvenuto tra i due ex Amedeo Goria e la concorrente attualmente in gara Maria Teresa Ruta e le parole che le ha dedicato in diretta tv tramite un videomessaggio hanno stupito tutti, dividendo i telespettatori che sul web hanno espresso il proprio parere. Non solo, alla loro discussione si è aggiunta anche la figlia Guenda Goria che era stata invitata in studio che ha aggiunto: “Mi piacerebbe che mamma e papà tornassero insieme“.

Le parole di Amedeo Goria

“Ti amerò per sempre“, queste le parole pronunciate dall’ex di Maria Teresa Ruta proprio nei suoi confronti. “Io non potrei mai volerti male. Ti vorrò per sempre bene perché tu mi hai dato due stelle meravigliose come i nostri figli, e questo rimarrà per sempre“.

Parole piene d’affetto e di stima quindi, anche se tra la Ruta e Goria sembrava non corressero buoni rapporti. Sul tema si è espressa anche la loro figlia Guenda Goria, che negli scorsi mesi era intervenuta spesso al reality per difendere mamma Maria Teresa. “Mi piacerebbe che mamma e papà tornassero insieme“, ha ammesso la giovane, specificando “non proprio insieme“, ma semplicemente alla 32enne piacerebbe che i propri genitori tronassero ad avere un rapporto di tipo amichevole e non fatto solo da litigi o ripicche.

Che sia questo un primo passo per la definitiva riappacificazione? Il web sull’argomento si è diviso: chi appoggia la dichiarazione di Amedeo Goria e chi invece sostiene che sia solo un’ipocrita. Ecco di seguito alcuni tweet a proposito.

Cmq, Amedeo Goria con il suo videomessaggio a MRT e quel ti amerò sempre è la prova che le persone capiscono il valore di qualcuno solo quando ormai lo hai perso. Se ne pentono sempre dopo, quando ormai l’altro è andato avanti con la sua vita. #gfivp #gfvip2020 #GFVIP — Katia Vergone (@KatiaLaVipera) February 5, 2021