Elisabetta Gregoraci si presenta negli studi di Canale 5 con un look da urlo: Antonella Elia la ‘colpisce’ e l’affonda in diretta tv

Elisabetta Gregoraci sa sempre come far parlare di se. L’ex moglie di Flavio Briatore ieri sera al Grande Fratello Vip si è presentata con un look molto particolare creando caos in studio. Infatti, a farle notare il troppo eccesso, ovviamente Antonella Elia che non ha perso occasione per punzecchiarla. Vediamo insieme cosa è successo.

Antonella Elia punge Elisabetta Gregoraci per il look eccessivo

L’abito indossato ieri sera in occasione del suo compleanno di Elisabetta Gregoraci, non è passato di certo inosservato. La modella calabrese si è presentata in studio con un vestito nero aderentissimo, scollatura totale, trasparenze da urlo dalla vita alle ginocchia e reggicalze. Un look particolare, ma molto sexy e sensuale che diciamolo rispecchia molto la sua persona. L’ex gieffina ha incantato tutti e non solo per il vestito indossato ma anche per la sua straordinaria bellezza.

Ovviamente, però, non sono mancate nemmeno le critiche sopratutto da parte di Antonella Elia. L’opinionista del reality con un po’ di perfidia ha giudicato “l’eccesso” della ex moglie di Flavio Briatore. “Si era scordata il vestito a casa…E’ praticamente in mutande stasera. Carinaaaa…”, commenta, quando la Gregoraci esce di scena per una sorpresa.

gli ammiratori non hanno potuto non sottolineare la visione celestiale della Gregoraci,

Il pubblico si divide a metà: eccesso o solo televisione?

Elisabetta Gregoraci ascoltando la pungente frecciatina da parte di Antonella Elia si è subito girata indietro rispondendole a tono. Il tutto tra lo sguardo dei presenti e dello stesso Alfonso Signorini che per sdrammatizzare ha cercato di invitare la sua opinionista a stare calma. “Oggi è il suo compleanno perchè glielo vuoi rovinare”, ha chiesto il conduttore.

Antonella ha immediatamente risposto spiegando che ha fatto una semplice osservazione, ricordandole di nuovo di essere uscita in mutande. Intanto, da casa anche il pubblico (almeno una metà) si è schierato dalla parte della Elia, confermando la sua tesi. Dall’altro invece, gli ammiratori non hanno potuto non sottolineare la visione celestiale della Gregoraci..