Alda D’Eusanio, ancora silenzio dopo la cacciata dal GFVip: perchè?

Da casa tutti si chiedono perchè Alda D’Eusanio è ancora in silenzio dopo la cacciata dal GFVip. Sta riflettendo o non può parlare?

Nonostante siano trascorsi diversi giorni da quando è stata cacciata dalla casa del Grande Fratello Vip c’è ancora tanto mistero sul suo silenzio. Alda D’Eusanio si è resa protagonista di molti scivoloni all’interno del reality e dopo un primo perdono la redazione non ha potuto fare a meno di squalificarla. La giornalista, che sa benissimo come funzionano alcune dinamiche televisive, ha davvero esagerato e dopo l’insinuazione su Laura Pausini e suo marito si è scatenato un vero e polverone mediatico.

Perchè Alda D’Eusanio non parla?

Le gravi insinuazioni di Alda D’Eusanio su Laura Pausini e suo marito Paolo hanno alzato un polverone mediatico e non solo. A quanto pare, però, la situazione andrà avanti in tribunale perchè la cantante ha deciso di rivolgersi ad un avvocato e querelare la giornalista e lo stesso Grande Fratello Vip, che si è dissociato da quanto successo.

Intanto, Alda continua a fare silenzio anche se le sue uniche parole dette appena uscita dalla casa sono state: “Appena capisco bene cosa è successo ne riparliamo”. Ma perchè la D’Eusanio non parla? Perchè è praticamente scomparsa? L’unica risposta che possiamo darci è che forse l’opinionista di Barbara D’Urso questa volta l’ha detta talmente grossa che non sa nemmeno lei come uscirne.

La possibile soluzione per evitare la legge

Purtroppo, le accuse fatte da Alda D’Eusanio nei confronti del compagno di Laura Pausini non sono cosa da poco e tanto meno possono restare indifferenti. Il suo silenzio, forse è dettato anche dal fatto che sta cercando di trovare la soluzione migliore a quanto accaduto ma vista la situazione non ci sarebbe molto da fare.

Infatti, le soluzioni sono due: o continua a sostenere ciò che ha detto oppure, deve ammettere la figuraccia fatta e prendersene le conseguenze. Per ora, non ci resta altro che aspettare, anche perchè negli ultimi giorni alla querela della cantante si è aggiunta anche quella dell’ex manager di Mia Martini. Insomma, per Alda D’Eusanio i guai sembrano appena iniziati!