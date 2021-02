Andrea Zenga rifiuta le nuove spasimanti, il vippone sembra interessato ancora alla sua ex fidanzata, Alessandra Sgolastra, ma non sa che lei si è appena trovata un nuovo compagno, ecco cosa ha confessato il figlio di Walter Zenga

Andrea Zenga è uno dei concorrenti più amati dal pubblico sia per il suo aspetto fisico ma anche per il carattere da bravo ragazzo che ha fatto innamorare moltissime ragazze fuori dalla casa del Gf Vip e non solo, anche qualche concorrente sembra provare interesse per il figlio di Walter Zenga, stiamo parlando di Rosalinda Cannavò che negli ultimi giorni sembra essere sempre più attaccata ad Andrea e in più occasione ha fatto capire di provare qualcosa per lui.

Nell’ultima puntata in prima serata condotta da Alfonso Signorini ha fatto il suo ingresso nella casa la sorella di Andrea Zelletta, Alessia, ma non di certo per salutare il suo amato fratello, ma per conoscere Zenga, Alessia grazie a diversi suoi post su twitter, in cui esplicitamente si è dichiarata al vippone, ed è riuscita ad attirare l’attenzione della produzione del reality che l’ha invitata ad avere un confronto con lui, durante l’incontro la sorella di Zelletta ha ancora una volta palesato il suo interesse e ha chiesto al bel ragazzo di andare a prendere un aperitivo insieme una volta che sarà uscito dal programma, Zenga molto imbarazzato ha fatto chiaramente capire di non essere interessato. Tutti i telespettatori pensavano che la motivazione fosse legata al nuovo rapporto speciale creato con Rosalinda Cannavà, ma nelle ultime ore è emerso un altro dettaglio sconvolgente che riguarderebbe la sua ex fidanzata, Alessandra Sgolastra, ecco cosa ha confessato.

Andrea Zenga ripensa all’ex fidanzata, brutto colpo per le sue spasimanti

Andrea Zenga è entrato nella casa del Gf Vip dichiarando di essere felicemente single, negli scorsi giorni il vippone ha avuto diverse pretendenti che vorrebbero uscire con lui, per il momento il bel ragazzo non si è sbilanciato o ha preso una decisione a riguardo, ma nelle ultime ore è tornato a parlare della sua ex fidanzata, Alessandra Sgolastra con cui ha partecipato a Temptation Island. I due si sono lasciati a marzo dell’anno scorso, dopo aver provato di tutto per far funzionare la loro relazione hanno deciso di interrompere il rapporto in modo definitivo, ora la Sgolastra ha pubblicato una foto con il suo nuovo partner, ma Zenga essendo dentro la casa è allo scuro di tutto.

Zenga nonostante le varie dichiarazioni d’amore da due belle ragazze come Rosalinda e la sorella di Zelletta non è ancora pronto a lasciarsi andare a nuove avventure d’amore e ha confessato di poter intraprendere una nuova conoscenza solo nel momento in cui la ragazza sia all’altezza delle sue aspettative infatti rierendosi alla sua ex ha detto “non ho trovato nessuna che mi prendesse di testa come Alessandra” dopo qualche secondo Stefania Orlando ha fatto la fatidica domanda “ma tu ci ritorneresti insieme?” e lui ha risposto “ormai è finita, mi ha lasciato lei“, questa risposta ha fatto pensare a tutti gli utenti sul web che Zenga non abbia del tutto dimenticato la sua ex fidanzata.

Vedremo cosa accadrà nella prossima puntata e se Alfonso Signorini metterà al corrente Zenga sulla situazione della sua ex fidanzata.