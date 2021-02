La notizia è arrivata da poco, la modella è stata trovata senza vita nella sua abitazione e si era separata da poco dal calciatore.

Purtroppo la vita, anche per le modelle, spesso non è tutta rosa e fiori, come in questo caso per la bellissima modella 25 enne, che ha perso la vita.

Vediamo insieme le poche informazioni disponibili sull’accaduto.

Modella trovata senza vita: si era appena separata dal noto calciatore

La bellissima modella polacca Kasia Lenhardt aveva solamente 25 anni e da poco aveva chiuso la sua relazione con il giocatore di calcio del Bayer Monaco Jerome Boateng.

Ma nella serata di ieri, è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Berlino, al momento non si conoscono le cause della sua precoce morte.

Sul corpo della modella, ovviamente le autorità competenti hanno disposto l’autopsia per capire cosa sia realmente successo.

Kasia era diventata famosa, e conosciuta al grande pubblico, per aver partecipato nel 2012 al programma Germany next top model, e la sua fama, era aumentata anche alla sua relazione con il giocatore Boateng.

La loro relazione è durata solamente 15 mesi, e la comunicazione della sua prematura scomparsa è stata data direttamente dalla polizia con un comunicato ufficiale.

Sara Kulka, ovvero la sua migliore amica, ha confermato la notizia, scrivendo un dolce post sul suo profilo social di Instagram.

Kasia lascia un bambino piccolo, avuto da una precedente relazione, prima di conoscere Boateng.

La comunicazione della relazione che era giunta al capolinea era arrivata direttamente dal giocatore, tramite il suo profilo social di Instagram.

Aveva anche chiesto scusa alla sua ex compagna ed ai loro figli se li aveva feriti in qualche modo, augurando il meglio alla bellissima modella Kasia.

Ci stringiamo anche noi attorno alla famiglia della modella, inviando le nostro condoglianze, e la massima vicinanza al piccolo, sperando che si possa risolvere la situazione il prima possibile.