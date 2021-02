Can Yaman Diletta Leotta non si nascondo più: la coppia beccata in strada mano nella mano manda in delirio i fan

Continua a tenere banco la relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta. La coppia, infatti, non si nasconde più ed è uscita allo scoperto. Dopo gli incontri “clandestini” in hotel a Roma, i due hanno deciso una volta per tutte di ufficializzare la loro storia. C’è da dire, però, che ad oggi nessuno dei due ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale a riguardo ma tanti indizi non lasciano più dubbi. Oltre alle ultime foto pubblicate sui loro profili social, l ‘ultima paparazzata arriva dal settimanale Diva…

Can Yaman e Diletta Leotta: passeggiata romantica a cavallo

Nei giorni scorsi Can Yaman, dopo settimane di silenzio, aveva confermato il suo flirt con Diletta Leotta, pubblicando sul proprio account uno scatto dolcissimo in sua compagnia. La coppia è apparsa molto felice e serena anche se da parte della show girl non c’era stato ancora un segnale preciso. Ma a quanto pare, adesso, anche lei è voluta uscire alla scoperto postando una foto insieme al protagonista di DayDreamer.

Come si vede dall’immagine Diletta e Can hanno deciso di trascorrere una bella giornata a cavallo, passeggiando in un maneggio. Anche la didascalia che accompagna la foto non lascia dubbi, lei infatti, scrive C’era una volta… La Leotta e Yaman sembrano molto innamorati ma per ora preferiscono non lasciarsi andare troppo alle effusioni.

La coppia paparazzata mano nella mano

Ma la vera conferma del flirt nato tra Diletta Leotta e Can Yaman arriva direttamente dal settimanale Diva e Donna nel numero in uscita di oggi. La coppia è finita di nuovo sui giornali e il sono stati paparazzati mentre si scambiano tenere carezze in un bar della Capitale. Le foto ovviamente hanno fatto il giro del web.

Le fan dell’attore turco ancora non riescono a rassegnarsi anche se tra i due per ora resta confermato solo il rapporto lavorativo. C’è da dire, però, che le immagini parlano chiaro. Can, oltre a baciarla con delicatezza la fronte, mentre passeggia le tiene stretta la mano, proprio come una vera coppia! Cosa diranno adesso?