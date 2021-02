Giulio Pretelli ha svelato il motivo per cui, inizialmente lui e la sua famiglia non accettavano Giulia Salemi come fidanzata di Pierpaolo, la colpa sarebbe riconducibile ai fan dei Gregorelli, ecco cosa ha dichiarato

Nella casa del Gf Vip la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli diventa ogni giorno più seria, i due sembrano sempre più innamorati tanto che l’ex velino avrebbe sussurrato per la prima volta un “ti amo” all’orecchio della Salemi, ora la famiglia Pretelli, dopo aver avuto diversi confronti con la neo coppia, sembrano aver accettato la nuova arrivata, anche se inizialmente non volevano che Giulia fosse la nuova fidanzata di Pierpaolo perché, a detta loro, preferivano Elisabetta Gregoraci, in un’intervista a casa chi, Giulio Pretelli ha confessato il motivo di questa scelta iniziale, scopriamo cosa ha dichiarato il fratello dell’ex velino.

Giulio Pretelli: “influenzati dai Gregorelli ad odiare Giulia Salemi” web infuriato

giulio pretelli stan account scusami per tutto mio ama#prelemi pic.twitter.com/XshEt70CaF — feds (@brookesbellarke) February 10, 2021

Giulio Pretelli durante l’intervista a Casa Chi ha fatto delle rivelazioni scottanti svelando il motivo per cui inizialmente a lui e alla sua famiglia non piaceva Giulia Salemi come fidanzata di Pierpaolo, ha confermato di essere andato contro suo fratello perché, stando alle sue parole, lui e la sua famiglia sono stati influenzati dai fan dei Gregorelli, fandom che sostiene Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Le sue parole sono state “All’inizio siamo andati contro Pierpaolo? Sì, devo dire di sì. Dopo il confronto ho cambiato idea perché lui difendeva la sua donna contro il fratello e sono davvero contento e fiero per lui. Cosa non mi convinceva di Giulia? Io penso che noi in famiglia siamo stati un po’ influenzati da parte dei fan. In che senso? Mi riferisco ai Gregorelli, sì. Abbiamo ricevuto tantissimi attacchi sui social, una cosa assurda.” ovviamente dopo questa dichiarazione su twitter è scoppiata una grossa polemica contro di lui e i sostenitori dei Gregorelli oltre ad attaccarlo pesantemente per questa intervista stanno iniziando una battaglia sul web per fare in modo che moltissimi utenti lo smettano di seguire sui social, vediamo alcuni twitter:

Penso che Giulio sia indifendibile non solo per l’intervista ma per qualunque cosa, doveva starsene fuori ed evitare le figuracce. Evidentemente la fama fa gola alla family Pretelli, piu di qualunque cosa. Per quanto riguarda Oppini sono d’accordo con lui. — Ronnie🐍🐍🐍 (@Ronnie78191819) February 11, 2021

E siamo solo all’inizio. Vedrai nei prossimi giorniAnche tu, come tuo fratello, farai la fine che ti meriti. Mai sfidare i #gregorelli. #giuliopretelli pic.twitter.com/uiYyAIj9q9 — Gregorelli StileDiVita (@DiGregorelli) February 11, 2021

caro giulio pretelli se prima pensavi che i #gregorelli ti massacrassero ora che pensi? 🙂 — llllau🧬itsme (@lau_itsme) February 10, 2021

Dopo queste dichiarazioni, Giulio è più intervenuto sui social, aspettiamo a breve qualche altra intervista o ospitata nei salotti di Barbara D’Urso, vedremo come la prenderà Pierpaolo nel vedere queste dichiarazioni.