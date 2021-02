Flavio Briatore irriconoscibile, cambio look: i fan “Mostri 10 anni in meno!”

Un vero e proprio cambio look per l’imprenditore Flavio Briatore che si è mostrato ai suoi fan decisamente diverso e “ringiovanito”

Continua a far parlare di se Flavio Briatore e questa volta al centro del pettegolezzo è finito il suo nuovo look. Nulla di eclatante ma come sempre l’imprenditore sa come scatenare i suoi fan. Nelle scorse settimane è stato protagonista di diversi gossip, in particolare del suo rapporto con la ex moglie Elisabetta Gregoraci. Si è parlato di contratti segreti e tradimenti vari. Oggi, invece, ad incuriosire il popolo web la sua nuova pettinatura molto diversa dal solito.

Flavio Briatore cambia look: irriconoscibile

Flavio Briatore ha deciso di cambiare radicalmente look. L’imprenditore si è mostrato sui social con un taglio diverso dal solito e una barba molto più corta. Una scelta particolare ma che possiamo dire lo ringiovanisce.

Infatti, questo cambiamento non è passato inosservato ai suoi fan che non hanno perso occasione per dire la loro. Il noto imprenditore accanto all’immagine postata ha scritto una breve didascalia: “Un passaggio dal parrucchiere“.

L’imprenditore sta provando a riconquistare Elisabetta?

Inutile dire la reazione dei fan di Flavio Briatore che si sono complimentati per la scelta. “Hai fatto benissimo”, ha scritto un fan. Mentre un altro ha detto: “Hai tagliato 10 anni non solo i capelli, bravo”. Insomma, il nuovo look del Manager piace proprio a tutti.

Ovviamente, i più maliziosi non si sottratti alle loro “diaboliche” opinioni. Qualcuno, infatti, si è chiesto quale sia la ragione precisa di questo suo drastico cambiamento e il pensiero di molti è stato subito Elisabetta Gregoraci. I fan dell’ex coppia sperano tanto in un ritorno di fiamma tra i due..

Inoltre c’è da dire che la show girl calabrese e Flavio hanno un bellissimo rapporto, e di recente hanno trascorso anche una splendida vacanza insieme a Dubai. Infine, nel giorno del compleanno di Ely, la coppia con il piccolo Nathan si è concessa una lunga passeggiata a Roma, a piazza San Pietro. Anche in questo caso tra i commenti più diffusi “tornate insieme”.