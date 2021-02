Elisabetta Gregoraci ha compiuti 41 anni e per la speciale occasione ha passato un week end romantico insieme al figlio e all’ex marito Flavio Briatore. Ritorno di fiamma in vista?

Tanti auguri ad Elisabetta Gregoraci che ha appena compiuto 41 anni. La bella show girl calabrese per festeggiare il grande giorno ha deciso di passare un week end insieme al figlio Nathan Falco e all’ex marito Flavio Briatore. Nonostante il divorzio e i difficili rapporti degli ultimi tempi la ex coppia sembra aver trovato un nuovo equilibrio. Elisabetta aveva raccontato durante la sua partecipazione al GF Vip, che Flavio durante il lockdown le aveva chiesto di risposarlo. Un’affermazione parzialmente negata dall’imprenditore torinese ma che oggi vendendoli insieme felici e spensierati sembrerebbe più vera che mai. La ex coppia è volata da Montecarlo a Roma in aereo privato insieme al figlioletto e si è concessa un week end di relax. Flavio Briatore per l’occasione ha voluto condividere una foto della sua famiglia con la una dolce didascalia: “Noi tre”. Briatore inoltre ha condiviso una seconda foto che ritrae Elisabetta in aereo con la scritta “Auguri Eli”. Un piccolo gesto ma decisamente importante considerando che l’imprenditore è sempre stato molto riservato e non ama condividere momenti della sua vita privata.

LEGGI ANCHE > GF VIP, LA ROMANTICA E PAZZA PROPOSTA DI PIERPAOLO PRETELLI A GIULIA SALEMI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Elisabetta interrogata da Alfonso Signorini aveva escluso la possibilità di un riavvicinamento sentimentale con l’ex marito ma aveva ammesso di considerare Briatore molto importante nella sua vita e soprattutto parte della sua famiglia. Per molti infatti questo riavvicinamento sarebbe dovuto solo al bene di loro figlio, provato dalla lunga lontananza della madre a causa della sua partecipazione al Gf Vip.

Per i più romantici però non ci sarebbero dubbi i primi passi per un ricongiungimento sarebbero già stati fatti. E voi cosa ne pensate? Dopo la storia d’amore sfumata con Pierpaolo Pretelli la Gregoraci nonostante tutto darà un’altra possibilità al famoso ex marito?