La showgirl 37enne ha finalmente confermato di aspettare un bambino dal fidanzato 25enne Antonio Spinalbese. Per l’ex parrucchiere sarà il primo figlio e ammette di non aver mai voluto essere genitore. Ecco cos’ha detto.

Dopo mesi di indiscrezioni è finalmente arrivata la conferma della seconda gravidanza di Belen Rodriguez. A Chi la showgirl 37enne ha raccontato di essere incinta di cinque mesi del compagno Antonino Spinalbese, con il quale fa coppia fissa dallo scorso settembre. La coppia si è conosciuta ad agosto ad Ibiza e dopo pochissimo tempo ha capito di voler passare insieme il resto della propria vita. Antonino ha voluto raccontare al settimanale condotto da Alfonso Signorini, come Belen gli abbia cambiato l’esistenza, mostrandogli il lato bello della vita. L’argentina, secondo il compagno, è la persona più limpida e sincera che abbia mai conosciuto e soprattutto l’unica persona che è riuscita a fargli venire voglia di mettere su famiglia. Spinalbese racconta di arrivare da una famiglia complicata, nella quale ha visto molti tradimenti da parte del padre alla madre. Per questo motivo pensava di essere incline a commettere gli stessi errori e per questo non voleva ne una moglie ne dei figli. Un’idea che lo ha accompagnato e condizionato per diversi anni ma che il travolgente amore per Belen ha annullato.

Sono bastati solo pochi giorni a fianco della showgirl per convincerlo a voler diventare padre e forse un giorno anche marito: “Per me in un rapporto bisogna sposarsi tutti i giorni” ha ammesso, raccontando di chiedere ogni giorno a Belen di sposarlo, non per avere un documento, ma per rinnovare la gioia della loro unione per sempre. Belen e Antonino convivono insieme al figlio dell’argentina Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino, nella casa milanese delle showgirl già dallo scorso novembre. Sono in tanti a criticare Belen per la velocità del cambio di rotta nella sua vita amorosa.

Non tanto per lei ma nei riguardi del figlioletto che in meno di un anno ha dovuto affrontare la seconda separazione tra la madre e il padre, l’arrivo in casa di un nuovo uomo e ora anche l’arrivo di un fratello o sorella. E voi cosa ne pensate?