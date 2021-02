Andrea Iannone fotografato con la figlia di un famoso cantante. Ecco chi è

Andrea Iannone ritrova l’amore con la figlia del famoso cantante Umberto Tozzi. Il settimanale “Chi” li ha paparazzati a pranzo insieme in un famoso locale nel centro di Milano.

Nuovo amore in vista per Andrea Iannone. Dopo che le sue due famose ex fidanzate Giulia De Lellis e Belen Rodriguez a settembre hanno annunciato l’inizio delle loro nuove relazioni, ora secondo il settimanale Chi toccherebbe proprio al motociclista lasciarsi alle spalle il passato lasciandosi trasportare da una nuova storia d’amore. Anche questa volta la fortunata ragazza non è una sconosciuta. A fare breccia nel suo cuore di Iannone è stata Natasha Tozzi, figlia di Umberto, famosa anche per la sua lunga relazione con l’imprenditore Stefano Ricucci, ex marito di Anna Falchi. Natasha e Andrea sono stati avvistati a pranzo insieme in un famoso ristorante nel centro di Milano. Una volta avvistati i fotografi sono usciti separatamene dal locale, per poi ritrovarsi in una strada vicina pochi minuti dopo. Inoltre l’influencer è salita sulla Mercedes del pilota, che l’ha accompagnata a prendere la sua macchina, per poi ripartire con due autovetture verso la Svizzera.

Iannone è residente a Lugano e secondo i ben informati i due erano diretti proprio a casa del campione, per passare una setata insieme. Entrambi non hanno ancora confermato la relazione ma non hanno neanche smentito la notizia e le immagini che li ritraggono insieme non lascerebbero dubbi sulla loro frequentazione. Solo due mesi fa il pilota è stato squalificato dalle competizioni sportive per ben 4 anni a causa dell’uso di doping. Una notizia che ha profondamente addolorato Andrea che ha più volte dichiarato di essere innocente. Un periodo sfortunato che però potrebbe decisamente migliorare con l’arrivo di un nuovo travolgente amore.

Non ci resta che attendere che la coppia esca allo scoperto e dichiari al mondo il proprio amore e noi gli facciamo i nostri migliori auguri. Se son rose fioriranno.