Francesco Facchinetti, noto agente, ha rivelato che Giulia Salemi spesso avrebbe chiesto di lavorare con la sua agenzia

Ospite in collegamento con CasaChi, Francesco Facchinetti ha svelato alcuni retroscena su alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Tra questi, il cantante ha parlato sia di Tommaso Zorzi che di Giulia Salemi. Su quest’ultima, l’agente ha spigato che conosce l’influencer da molti anni e che più volte la ragazza si è presentata da lui per cercare lavoro. A quanto pare, però, l’agente le ha sempre detto dato due di picche. Ma perchè?

Giulia Salemi respinta da Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti durante la sua ospitata ha speso belle parole per Giulia Salemi. Il noto agente ha spiegato che la ragazza ha una forte personalità sia fuori che dentro la casa. Ma sul possibile vincitore del GFVip, però, pensa che non sia lei la protagonista principale, anche se riesce benissimo a stare al centro dell’attenzione.

Giulia Salemi, ha raccontato ancora Facchinetti, che più volte si è presentata alla sua agenzia per cercare lavoro, ma le ha sempre risposto di No. Ora, il figlio d’arte non ha nascosto che è stato lui a cercarla ma l’influencer ha respinto la sua richiesta. “È il gioco delle parti”.

“Tommaso Zorzi ha grandi possibilità televisive”

Francesco Facchinetti ha espresso anche belle parole su Tommaso Torzi. L’agente, è convinto che l‘influencer milanese abbia grandi doti televisive, in quanto intelligente simpatico e dinamico anche se a volte dovrebbe imparare un pò a misurarsi con le parole. Da grande esperto di dinamiche televisive, è convinto che Zorzi, nonostante sia uno dei protagonisti principali di questa edizione del Grande Fratello Vip, non è lui il vincitore.

Ecco le sue parole: “Tommaso non credo vincerà il Grande Fratello ma sarà colui che ne trarrà più profitto”. Ma chi vincerà il reality? Come già detto in altre occasioni il programma terminerà il primo Marzo e trai favoriti almeno per adesso ci sono Dayane Mello, Stefania Orlando e appunto Tommaso Zorzi. Per ora, non ci resta altro che aspettare e vedere cosa deciderà il pubblico a casa.