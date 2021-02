Flavio Briatore, l’annuncio a sorpresa su Instagram: “Sono già pronto per Sanremo”

Flavio Briatore ha fatto un annuncio a sorpresa ai suoi follower di Instagram: l’imprenditore ha postato una foto che non lascia dubbi

L’imprenditore piemontese ha stupito i follower di Instagram con un annuncio a sorpresa che ha lasciato senza parole. Sui social l’ex manager della Formula Uno non è nuovo a certe uscite che spiazzano le persone che lo seguono. Che sono tante, anche se non tutte apprezzano le sue uscite. E’ capitato spesso infatti che le sue parole siano state male interpretate o che abbiano scatenato delle vere e proprie polemiche feroci nei suoi confronti. Dalle accuse al governo uscente alla gestione della crisi Coronavirus.

Insomma, tanti i temi che espone su Instagram. In estate il suo contagio al Covid-19 ed il ricovero a Milano dal professor Zangrillo scatenò una bufera mediatica senza precedenti. Anche per il suo comportamento tenuto al Billionaire in Sardegna. Insomma, quando si parla dell’ex compagno di Elisabetta Gregoraci le polemiche sono all’ordine del giorno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Flavio Briatore ha postato una foto su Instagram che ha scatenato le reazioni dei follower. L’imprenditore con cappello e mascherina ha postato uno scatto davanti ad una enorme composizione di fiori. Il commento è stato eloquente e diretto: “Sono già pronto per Sanremo”. Una foto e soprattutto una didascalia che ha fatto interrogare i suoi follower. Cosa c’entra l’imprenditore con il Festival? E’ questa la domanda che si sono fatti tutti i suoi follower. Ad oggi non ci sono notizie in tal senso, e che vanno in una partecipazione nella manifestazione canora più famosa in Italia.

Un nome di sicuro renderà felice l’imprenditore. Parliamo di quello di Naomi Campbell che sarà tra le co-conduttrici del Festival insieme al altre colleghe come Elodie. Probabilmente la presenza a Sanremo dell’imprenditore (foto sotto) è legato proprio a quello della storica amica modella. Un amicizia mai andata troppo a genio ad Elisabetta Gregoraci. Come prenderà questa notizia la showgirl?