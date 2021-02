Bianca Guaccero, l’allenamento è mozzafiato: curve in evidenza, fan scatenati

Bianca Guaccero ha pubblicato un video su Instagram che ha evidenziato le sue curve ed un fisico perfetto e tonico. Follower pazzi di lei

La conduttrice ha scatenato la passione dei follower di Instagram nei suoi confronti con un video che ha messo in risalto le sue qualità fisiche che non passano inosservate. Tanti i post della bellezza pugliese che hanno fatto perdere la testa ai suoi ammiratori, e che hanno mostrato dei dettagli bollenti che hanno fatto il giro del web nelle ultime settimane. Al timone della trasmissione “Detto Fatto”, la 40enne di Bitonto ha dovuto subire la sospensione del suo programma per alcune settimane a causa di uno spiacevole episodio che si è verificato in diretta.

Un tutorial sulla donna, ritenuto offensivo nei riguardi del gentil sesso, ha scatenato il putiferio. Una leggerezza che è costata cara alla conduttrice ed al suo staff. Tutti ricordiamo le sue lacrime al rientro in studio dopo il periodo di chiusura del programma di intrattenimento. Che viene seguito da milioni di italiani che rimangono attaccati allo schermo soprattutto per le qualità della conduttrice.

Che si è ripresa alla grande dopo il clamoroso scivolone che è servito da lezione. Infatti adesso Bianca Guaccero appare non solo in grandissima forma fisica, ma anche più concentrata e determinata che mai nel suo lavoro che ama tantissimo. Brava e preparata, la pugliese riesce a districarsi con estrema disinvoltura dalla condizione ai set cinematografici.

Attrice apprezzata, appare nel pieno della sua maturità artistica. Ma torniamo al video che ha postato su Instagram. E che ha raccolto tantissimi consensi da parte dei follower. Che sono rimasti incantati dalla sua forma e da curve che hanno fatto sognare. Video pubblicato sotto e che non ha bisogno di ulteriori commenti dopo il clamoroso successo raccolto in pochi minuti dalla pubblicazione.