Eva Padlock, la vestaglia è trasparente e sotto non indossa nulla: e il web va in tilt

Eva Padlock ha postato una foto bollente su Instagram: senza veli la modella spagnola ha scatenato le reazioni dei follower pazzi di lei

La modella e web influencer spagnola ha postato della foto su Instagram che hanno fatto rapidamente il giro del web. Curve mozzafiato e bollenti, con una vestaglia cortissima e trasparente, ed i fan si sono nuovamente scatenati con commenti che hanno esaltato la sua estrema bellezza. Con lei ci troviamo di fronte ad un personaggio pubblico amatissimo, soprattutto sui social. L’ex ombrellina della Moto GP ha da tempo un grandissimo seguito sui social. Il merito è della sua forte sensualità che emerge puntualmente ad ogni pubblicazione. Non è infatti la prima volta che accade che una sua foto riesca a fare il classico giro del web. Con i commenti che le arrivano non solo dalla sua Spagna ma anche dall’Italia e dagli altri paesi europei. Dati che certificano la sua notorietà internazionale. Anche se la sua passione rimane per il nostro paese.

Infatti Eva Padlock ama l’Italia. Del nostro paese apprezza tutto. Innamorata del calcio e della Juventus, prima della pandemia da Coronavirus spesso amava recarsi a Torino per seguire le gare di Champions League della sua squadra del cuore. Spesso ha fatto in passato la spola tra Barcellona e Torino proprio per non perdersi le gare della squadra torinese. Tanti davvero i post che hanno tolto il fiato ai follower, come accaduto nell’ultimo che ha riscosso un successo clamoroso. In vestaglia cortissima e senza reggiseno, non ha lasciato spazio all’immaginazione. Clamorosa la risposta dei suoi fan in termini di like e commenti al post che ha raggiunto numeri record. Migliaia i consensi raggiunti in pochissimo tempo per un post che abbiamo pubblicato sotto e sul quale non c’è bisogno di aggiungere altro. Lasciamo a voi le parole da trovare per esprimere un giudizio su immagini non adatte ad un pubblico debole di cuore.